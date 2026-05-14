La racha de victorias de Rusia en Ucrania ha terminado

Tras más de cuatro años en el frente ucraniano, el oficial Kyrylo Bondarenko finalmente percibe un cambio. “Podemos ver y sentir cómo está cambiando el ánimo entre las tropas rusas en el frente. Están exhaustos”, declaró Bondarenko a CNN.
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La CNN construyendo relato con lo que afirma un oficial Ucraniano...
Traduccion: Propaganda
De nuevo, es increíble el sufrimiento del Pueblo Ucraniano al que los HdlgP's magnates, sobre todo de EEUU, han usado para intentar hundir a Rusia y, de paso, debilitar y dividir a Europa.
El Pueblo Ucraniano no es el corrupto Zelenski y su aún más corrupta camarilla.
La propaganda y sinvergonzonería de la OTAN es infinita.
P.d.: Conste que lo siento por el Pueblo Ucraniano especialmente.