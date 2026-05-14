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La racha de victorias de Rusia en Ucrania ha terminado

La racha de victorias de Rusia en Ucrania ha terminado

Tras más de cuatro años en el frente ucraniano, el oficial Kyrylo Bondarenko finalmente percibe un cambio. “Podemos ver y sentir cómo está cambiando el ánimo entre las tropas rusas en el frente. Están exhaustos”, declaró Bondarenko a CNN.

| etiquetas: ucrania , rusia , racha , territorio , terminado
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9 comentarios
5 1 4 K 43 actualidad
#3 capa5
Otra vez una noticia que afirma todo lo contrario que reflejan los mapas del frente disponibles online.
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buronix #2 buronix
Cuentame mas cnnespanol
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aPedirAlMetro #5 aPedirAlMetro *
#2 "declaró Bondarenko a CNN"
La CNN construyendo relato con lo que afirma un oficial Ucraniano...

Traduccion: Propaganda
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Spirito #7 Spirito *
#2 Al pobre @Cosmonauta se lo van a cargar a disgustos un día de estos de tanto tragar bulos infumables. :foreveralone:
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Pertinax #1 Pertinax *
Y en tan solo dos semanas. Respect.
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#6 Cincocuatrotres
Pero si estan siendo derrotados en todos los frentes!!!, es curioso, a nada que sigas alguien aunque sea ucraniano lo dice, pero los propagandistas estan todos a una, huela a rendicion ucraniana, Rusia mediaticamente no va a ganar la guerra, habran muerto 3.000.000 de rusos o el canibalismo resurgira en Siberia o la poblacion rusa quiere derrocar a Putin, pero en todos los frentes estan siendo sobrepasados los ucranianos
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Spirito #8 Spirito *
#6 Era una guerra que no podía ganar Ucrania: se sabía y se sabe.

De nuevo, es increíble el sufrimiento del Pueblo Ucraniano al que los HdlgP's magnates, sobre todo de EEUU, han usado para intentar hundir a Rusia y, de paso, debilitar y dividir a Europa.

El Pueblo Ucraniano no es el corrupto Zelenski y su aún más corrupta camarilla.
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Spirito #4 Spirito *
xD xD xD

La propaganda y sinvergonzonería de la OTAN es infinita.

xD

P.d.: Conste que lo siento por el Pueblo Ucraniano especialmente.
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#9 Juantxi
Propaganda de guerra falaz.
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menéame