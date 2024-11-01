El Rabilargo ibérico y su gemelo asiático

El rabilargo, como el resto de los córvidos, es un ave extremadamente inteligente. Son animales muy sociables que siempre viven en grupo y realizan la crianza de sus polluelos de manera cooperativa.
Durante mucho tiempo se ha pensado que la prosociabilidad proactiva (comportamiento que favorece a otros individuos o grupos sin buscar recompensas materiales) era propio de los humanos y de algunos otros primates.
| etiquetas: rabilargo , endemismo , península , ave
Una especie de distribución enigmática y comportamiento muy sociable.
Solo hay dos especies. Una aquí y la otra en China, en la otra punta del mundo.