El Rabilargo ibérico y su gemelo asiático

El rabilargo, como el resto de los córvidos, es un ave extremadamente inteligente. Son animales muy sociables que siempre viven en grupo y realizan la crianza de sus polluelos de manera cooperativa.



Durante mucho tiempo se ha pensado que la prosociabilidad proactiva (comportamiento que favorece a otros individuos o grupos sin buscar recompensas materiales) era propio de los humanos y de algunos otros primates.