¿Por quién votan los extranjeros al obtener la nacionalidad española?

PSOE es la opción preferida entre los españoles nacidos en el extranjero en conjunto, con un 30,5 por ciento de intención de voto directo. El PP, ocupa el segundo lugar con un 18,7 por ciento. Hasta un 8,2 por ciento apoyaba a Vox, un 3,3 por ciento a Sumar, y un 1,9 a Podemos. En las elecciones generales de 2023, hubo más de 2,5 millones nacidos en el extranjero con derecho a voto, lo que supone un 7,2 por ciento del electorado, por lo que se espera que la cifra para las próximas elecciones, previstas para 2027, ronde el 8 por ciento.

21 comentarios
#3 veratus_62d669b4227f8
Recordaros que los extrajeros regularizados NO pueden votar en las generales. Antes de que alguién venga con el argumento de que esto se hace para que Perro Sanchez tenga mas votos. www.rtve.es/noticias/20260127/bulo-migrantes-regularizados-no-votar-ge
#9 tierramar *
#3 Los extranjeros no nacionalizados pueden votar en las municipales: www.huffingtonpost.es/politica/pueden-votar-proximas-elecciones-genera
#11 Marcus78
#9 y autonómicas
PasaPollo #14 PasaPollo
#11 No. Sólo en las municipales.
#18 Marcus78 *
#14 ok
MiguelDeUnamano #12 MiguelDeUnamano
#9 1. Sin perjuicio de lo regulado en el Título I, capítulo I, de esta Ley, gozan del derecho de sufragio activo en las elecciones municipales los residentes extranjeros en España cuyos respectivos países permitan el voto a los españoles en dichas elecciones, en los términos de un tratado.

www.juntaelectoralcentral.es/cs/jec/ley?idContenido=32962&idLeyJun
#13 El_dinero_no_es_de_nadie *
#3 La noticia va de los extranjeros nacionalizados.
Estos si pueden votar en todas las elecciones ya que son españoles.
#6 cocococo *
Por el PP y VOX. La gran mayoría de los inmigrantes venezolanos y cubanos son de derecha o de ultraderecha, fijo. Muchos latinoamericanos de otros países también votan a la derecha, los asiáticos, europeos, de otros países, no sé, pero todavía no he conocido a un venezolano con nacionalidad española que no sea de derechas, pero de derechas derechas.

Editado. Error con el teclado.
#7 coydanerko
#6 Lo veo normal teniendo en cuenta de lo que huyen.
#10 cocococo
#7 Exactamente.
placeres #17 placeres *
#6 Es que ellos han conocido a la verdadera izquierda.

Una conocida venezolana aún tenía mala sangre recordando cuando gente de podemos fue a su universidad a contarles milongas... A los 5 años toda la familia ya había huido del país,
a un inmigrante que llega de un pais destruido por el gobierno corrupto con la mano delante y detrás es difícil explicarles las maravillas de un estado intervencionista.
PasaPollo #21 PasaPollo
#17 Excepto cuando ese Estado interviene para facilitarles la regularización y nacionalización. Ahí sí que no se quejan. Luego en el resto sí.
#2 Leon_Bocanegra
A quien les de la gana. Como todos.
elgranpilaf #4 elgranpilaf
Por Abascal, para que echen a todos los extranjeros menos a ellos :troll:
alfre2 #20 alfre2
Nada de lo que se haya comentado por aquí es válido si un venezolano recién nacionalizado piensa otra cosa, ya que ellos están viendo que lo que ocurre aquí es lo mismito que pasó allá
#19 veratus_62d669b4227f8
Lo sé, aun así me parecio conveniente ponerlo, no todo el mundo lee las noticias.
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
Pues depende
#5 ctm2000j
que asco estas noticias intentando sembrar la idea que se regulariza para ganar votos en las generales...
eltxoa #16 eltxoa
#5 Se regulariza para joder a los españoles autóctonos en favor de la burguesía y el capital.
desastrecolosal #15 desastrecolosal
Me hace mucha gracia cuando Belarra con Podemos se enorgullecían de haber conseguido que el gobierno del PsoE haya decretado esta regularización, cuando ya sabemos como actua la mafia come votos del partido de la rosa.

Por un puñado de votos Pedrito vendería a su perro.
