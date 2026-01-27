¿Por quién votan los extranjeros al obtener la nacionalidad española?

PSOE es la opción preferida entre los españoles nacidos en el extranjero en conjunto, con un 30,5 por ciento de intención de voto directo. El PP, ocupa el segundo lugar con un 18,7 por ciento. Hasta un 8,2 por ciento apoyaba a Vox, un 3,3 por ciento a Sumar, y un 1,9 a Podemos. En las elecciones generales de 2023, hubo más de 2,5 millones nacidos en el extranjero con derecho a voto, lo que supone un 7,2 por ciento del electorado, por lo que se espera que la cifra para las próximas elecciones, previstas para 2027, ronde el 8 por ciento.
| etiquetas: voto inmigrante , ppsoe
www.juntaelectoralcentral.es/cs/jec/ley?idContenido=32962&idLeyJun
Estos si pueden votar en todas las elecciones ya que son españoles.
Editado. Error con el teclado.
Una conocida venezolana aún tenía mala sangre recordando cuando gente de podemos fue a su universidad a contarles milongas... A los 5 años toda la familia ya había huido del país,
a un inmigrante que llega de un pais destruido por el gobierno corrupto con la mano delante y detrás es difícil explicarles las maravillas de un estado intervencionista.
soE haya decretado esta regularización, cuando ya sabemos como actua la mafia come votos del partido de la rosa.
Por un puñado de votos Pedrito vendería a su perro.