¿Por quién votan los extranjeros al obtener la nacionalidad española?

PSOE es la opción preferida entre los españoles nacidos en el extranjero en conjunto, con un 30,5 por ciento de intención de voto directo. El PP, ocupa el segundo lugar con un 18,7 por ciento. Hasta un 8,2 por ciento apoyaba a Vox, un 3,3 por ciento a Sumar, y un 1,9 a Podemos. En las elecciones generales de 2023, hubo más de 2,5 millones nacidos en el extranjero con derecho a voto, lo que supone un 7,2 por ciento del electorado, por lo que se espera que la cifra para las próximas elecciones, previstas para 2027, ronde el 8 por ciento.