A quién puede quitarle el empleo la IA: quién peligra más en España

La inteligencia artificial ya no es una amenaza abstracta para el empleo: afecta sobre todo a tareas repetitivas, digitales y fáciles de automatizar. El artículo analiza qué profesiones están más expuestas en España, qué sectores resisten mejor y por qué el 1 de mayo llega con un miedo laboral más realista que apocalíptico.
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Ser humano deberia tener derechos y respetarse , pero hablar de eso en medio de un genocidio es tragicomico.
Si la automatización llega hasta un punto donde puede realizar todos los trabajos existentes, para una sociedad sana esto debería ser una noticia genial, porque eso significaría que nadie tiene la necesidad de trabajar y todos podrían dedicar su tiempo a aquello que les hace felices.
Sin embargo, esto… » ver todo el comentario
El que lo tiene jodido es cualquiera que trabaje delante de una pantalla o con un telefono.
Y oye, no tendrás el numero del albañil por un casual? Es que necesito uno y todos los que contacto tienen una lista de espera de 6 meses o más.
Y con los mecánicos de coches pasa igual, o cualquiera que se dedique a atornillar cosas en general andan muy solicitados.