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A quién puede quitarle el empleo la IA: quién peligra más en España

A quién puede quitarle el empleo la IA: quién peligra más en España

La inteligencia artificial ya no es una amenaza abstracta para el empleo: afecta sobre todo a tareas repetitivas, digitales y fáciles de automatizar. El artículo analiza qué profesiones están más expuestas en España, qué sectores resisten mejor y por qué el 1 de mayo llega con un miedo laboral más realista que apocalíptico.

| etiquetas: inteligencia artificial , empleo , trabajo , españa , automatización
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6 comentarios
3 0 0 K 30 actualidad
JackNorte #3 JackNorte
Para que te quiten algo tiene que ser tuyo, eso actualmente no existe el empleo es de los empleadore s, el dia que el empleo sea de los trabajadores por ley se podra exigir una compensacion, mientras no se avance creo que el panorama es jodido.
Ser humano deberia tener derechos y respetarse , pero hablar de eso en medio de un genocidio es tragicomico.
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#5 Ninethousand
#3 Para mí el camino no es "garantizar el derecho de las personas a un empleo", sino "garantizar el derecho de las personas a una vida digna" (tengan o no tengan empleo).

Si la automatización llega hasta un punto donde puede realizar todos los trabajos existentes, para una sociedad sana esto debería ser una noticia genial, porque eso significaría que nadie tiene la necesidad de trabajar y todos podrían dedicar su tiempo a aquello que les hace felices.

Sin embargo, esto…   » ver todo el comentario
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Dannato #1 Dannato
el tio de mi novia es albañil y literalmente no sabe ya donde esconder el dimero en casa....
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Aguarrás #2 Aguarrás
#1 Algún albañil tengo cerca y ... Me lo creo. :take:
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mente_en_desarrollo #4 mente_en_desarrollo
#1 ¿Ha pensado en cobrar con factura y así poder guardar el dinero en el banco?
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Battlestar #6 Battlestar
#1 Cualquiera que se dedique a doblar el lomo o a atornillar cosas tiene a medio plazo por lo menos preocupaciones cero.
El que lo tiene jodido es cualquiera que trabaje delante de una pantalla o con un telefono.
xD
Y oye, no tendrás el numero del albañil por un casual? Es que necesito uno y todos los que contacto tienen una lista de espera de 6 meses o más.
Y con los mecánicos de coches pasa igual, o cualquiera que se dedique a atornillar cosas en general andan muy solicitados.
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menéame