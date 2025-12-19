¿Quién es Nick Fuentes? El antisemita que quiere volcar el Estados Unidos de Trump

Después de Donald Trump, Nick Fuentes es sin duda la personalidad más influyente entre la juventud estadounidense y una de las que marcarán el ciclo político que se abre en Estados Unidos. Desde la elección de Donald Trump —a quien se negó a apoyar, en particular por su cercanía al primer ministro de Israel—, su audiencia no ha dejado de crecer. Según el New York Times, al menos el 40 % de los jóvenes dirigentes del Partido Republicano siguen sus videos en directo, a menudo irónicos y con una elocuencia perfectamente controlada.
Sobrados van de ellos.
Igual habría que explicar a la gente quién es Alexandra Ocario Cortez en lugar de hacer más famosos a absolutos montones de mierda con forma de humanos pero sin rastro de humanidad.
La meneo para que seamos conscientes del nivel del tipo y el hecho de que es un personaje que, últimamente está hasta en la sopa en gringolandia.
Una de sus perlas: Los judíos dirigen la sociedad, las mujeres deben callarse y la mayoría de los negros deben ser encarcelados, y entonces viviríamos en el paraíso; así de sencillo.
¿Cómo pueden los medios, a estas alturas, ignorar que hay muchísimos más semitas en Palestina que en el bodrio de Israel?
A día de hoy, no hay nada más antisemita que apoyar a Israel, cuando está exterminando a los semitas.