¿Quién es Nick Fuentes? El antisemita que quiere volcar el Estados Unidos de Trump

Después de Donald Trump, Nick Fuentes es sin duda la personalidad más influyente entre la juventud estadounidense y una de las que marcarán el ciclo político que se abre en Estados Unidos. Desde la elección de Donald Trump —a quien se negó a apoyar, en particular por su cercanía al primer ministro de Israel—, su audiencia no ha dejado de crecer. Según el New York Times, al menos el 40 % de los jóvenes dirigentes del Partido Republicano siguen sus videos en directo, a menudo irónicos y con una elocuencia perfectamente controlada.