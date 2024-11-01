edición general
15 meneos
26 clics
Quién fue Douglas Kelley, el psiquiatra que determinó que los líderes nazis "no estaban locos" y podían responder por sus crímenes en los juicios de Núremberg

Quién fue Douglas Kelley, el psiquiatra que determinó que los líderes nazis "no estaban locos" y podían responder por sus crímenes en los juicios de Núremberg

Hace 80 años, el mundo se hacía esta pregunta mientras se revelaba la magnitud de la tragedia que dejó la recién finalizada Segunda Guerra Mundial y salían a la luz los horrores de los campos de concentración, donde el régimen nazi intentó aniquilar a judíos, gitanos, homosexuales y opositores políticos. La humanidad esperaba respuestas del Tribunal Militar Internacional instalado en la ciudad alemana de Núremberg, el cual, a partir del 20 de noviembre de 1945, enjuició a 24 altos mandos del depuesto Tercer Reich.

| etiquetas: douglas kelley , psiquiatra , determino , lideres , nazis , no estaban locos
12 3 0 K 196 cultura
2 comentarios
12 3 0 K 196 cultura
#1 DenisseJoel *
Entonces, si van der Leyen no está loca, ¿deberá responder penalmente por su apoyo al genocidio? ¿Y los diputados que la votaron?
0 K 11
timeout #2 timeout *
Pues teniendo en cuenta que han pasado 80 años, lo más probable es que esté muerto
0 K 9

menéame