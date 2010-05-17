·
¿De quién es la frase “Es mejor estar callado y parecer estúpido que abrir la boca y disipar las dudas”?
Orígenes de la expresión: “Es mejor estar callado y parecer estúpido que abrir la boca y disipar las dudas”
#5
themarquesito
#0
El enlace de Quote Investigator es mucho más detallado. Diría incluso que el artículo que traes de Etcétera es un plagio malo del mismo, cayendo en traducciones literales bastante infames.
quoteinvestigator.com/2010/05/17/remain-silent/
1
K
39
#8
pazentrelosmundos
#5
Perfect, te importa si pido cambio. Estuve buscando algo mejor, pero raro en mí que soy ratilla para estas cosas no encontré
0
K
19
#10
themarquesito
#8
A ver si se pasan
@eirene
o
@imparsifal
por aquí y te hacen el favor de cambiar el enlace, que eso es algo que sólo los admins pueden hacer
1
K
39
#11
pazentrelosmundos
#10
i know!
@admin
@ imparsifal @ eirene
Podrías cambiar el enlace porfa:
quoteinvestigator.com/2010/05/17/remain-silent/
0
K
19
#2
pazentrelosmundos
Lo que parece seguro es que no es una frase española como dice este señor que acabó de averiguar que existe y parece un inepto:
www.meneame.net/story/callese-progre-diputado-riojano-vox-pierde-maner
Es de VOX por otro lado, no me sorprende su falta de Cultura y su dialéctica pocha.
1
K
27
#6
arturios
Pues yo prefiero abrir la boca y parecer estúpido
y que me corrijan
, que ser estúpido toda la vida.
Yo puedo decir muchas estupideces a lo largo de la vida (o del día, según como lo tenga) pero si me lo corrigen con buenas razones, estoy bien dispuesto a cambiar de opinión sin ningún problema.
1
K
24
#14
reivaj01
#6
Eso se llama humildad y es la cualidad de las personas que han echo crecer a la humanidad.
Es imposible progresar si nos aferramos a nuestros errores.
0
K
12
#3
ipanies
Prefiero la de:
Me gusta cuando callas porque estás como ausente
1
K
20
#4
Ramen
Groucho Marx.
0
K
12
#7
Albarkas
Seguro que no es de Feijoo
0
K
12
#1
Jaime131
De alguien que lo sabía por experiencia.
0
K
11
#12
unocualquierax
#1
Si tienes experiencia, la mejor respuesta a esta pregunta es el silencio.
0
K
7
#16
Morrison
*
#13
Y sigues sin aplicarte la frase. Espero con ansias tu réplica que lo reafirma.
0
K
9
#9
Morrison
De
@C.Nutrio
seguro que no.
0
K
9
#13
C.Nutrio
#9
Jo, cómo os ponéis los homosexuales rechazados. Qué vengativas sois las locas.
0
K
7
#15
founds
Yo le suelo decir a los nuevos que es mejor parecer tonto por preguntar que gilipollas por no preguntar
0
K
6
