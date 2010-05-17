edición general
¿De quién es la frase “Es mejor estar callado y parecer estúpido que abrir la boca y disipar las dudas”?

Orígenes de la expresión: “Es mejor estar callado y parecer estúpido que abrir la boca y disipar las dudas”

themarquesito #5 themarquesito
#0 El enlace de Quote Investigator es mucho más detallado. Diría incluso que el artículo que traes de Etcétera es un plagio malo del mismo, cayendo en traducciones literales bastante infames.
quoteinvestigator.com/2010/05/17/remain-silent/
pazentrelosmundos #8 pazentrelosmundos
#5 Perfect, te importa si pido cambio. Estuve buscando algo mejor, pero raro en mí que soy ratilla para estas cosas no encontré :hug:
themarquesito #10 themarquesito
#8 A ver si se pasan @eirene o @imparsifal por aquí y te hacen el favor de cambiar el enlace, que eso es algo que sólo los admins pueden hacer
pazentrelosmundos #11 pazentrelosmundos
#10 i know!
@admin @ imparsifal @ eirene

Podrías cambiar el enlace porfa: quoteinvestigator.com/2010/05/17/remain-silent/
pazentrelosmundos #2 pazentrelosmundos
Lo que parece seguro es que no es una frase española como dice este señor que acabó de averiguar que existe y parece un inepto:
www.meneame.net/story/callese-progre-diputado-riojano-vox-pierde-maner

Es de VOX por otro lado, no me sorprende su falta de Cultura y su dialéctica pocha.
arturios #6 arturios
Pues yo prefiero abrir la boca y parecer estúpido y que me corrijan, que ser estúpido toda la vida.

Yo puedo decir muchas estupideces a lo largo de la vida (o del día, según como lo tenga) pero si me lo corrigen con buenas razones, estoy bien dispuesto a cambiar de opinión sin ningún problema.
reivaj01 #14 reivaj01
#6 Eso se llama humildad y es la cualidad de las personas que han echo crecer a la humanidad.
Es imposible progresar si nos aferramos a nuestros errores.
ipanies #3 ipanies
1 K 20
