edición general
61 meneos
66 clics
Una huelga general en Italia en solidaridad con Gaza bloquea puertos, transportes y colegios

Una huelga general en Italia en solidaridad con Gaza bloquea puertos, transportes y colegios

Las manifestaciones reúnen a miles de personas en 81 ciudades, con una gran participación estudiantil.

| etiquetas: huelga general , gaza , solidaridad , italia
51 10 0 K 313 actualidad
16 comentarios
51 10 0 K 313 actualidad
mariKarmo #5 mariKarmo
Pues sí que llega lejos la ETA.
8 K 116
fareway #9 fareway
#5 Es la Kale-Borroka-Italiana, son "Gentuzini"
1 K 32
devilinside #10 devilinside
#5 El gobierno italiano ni siquiera tiene la excusa de las Brigadas Rojas, pobres
1 K 27
Verdaderofalso #12 Verdaderofalso
#5 Nápoles es un barrio de Bilbao xD
1 K 35
mariKarmo #14 mariKarmo *
#12 Justo al lado de Portugalete. AY QUÉ GANAS DE VOLVER A BILBAO Y VER MACHOS VASCOS
0 K 15
fareway #2 fareway *
Que cunda el ejemplo!! Meloni no reconoce a Palestina, el pueblo le echa lo que hay que echar. A ver quien gana. El facherío se desmorona...
2 K 37
nemesisreptante #16 nemesisreptante *
#2 cual es el ejemplo? Votar una derecha rancia para hacer el ridículo internacionalmente y luego tener que manifestarte para mantener la dignidad?. No te preocupes es el camino por el que vamos
0 K 10
#4 Suikoden
Hostia, cuanto yihadismo,:troll:
1 K 21
mariKarmo #11 mariKarmo
#8 La gente, por eso. A ver si estas manifestaciones sirven para meter presión a las instituciones.

Pero el orden es el que es.
0 K 15
io1976 #7 io1976
El pueblo digno por una lado, y los políticos vendidos al dinero sionista manchado de sangre por otro.
0 K 10
#15 vaqueando
Europa debe ser mas contundente contra el genocidio.
0 K 10
DDJ #13 DDJ *
A cada minuto que pasa a los medios mierdosos se les cae ese relato cogido con cañas y guita con el que querían polarizar el ambiente y hacer creer que el partido podrido estaba en el lado bueno de esta historia xD
No sólo nos les ha salido bien, es que además ahora no pueden recular y van a quedar como los que no le dan tanta importancia el que Israel vaya por ahí matando a niños :palm: Lo único que están tratando de hacer es tratar de crear una polémica semántica y desviar el asunto a que…   » ver todo el comentario
0 K 10
#1 Forestalx
Muy bien la huelga... Y Eurovisión? :-P
0 K 10
MoñecoTeDrapo #3 MoñecoTeDrapo *
#1 Una cosa es el pueblo y otra la RAI. Digo yo que si el pueblo hace huelga será precisamente para llamar la atención de sus instituciones.
0 K 12
mariKarmo #6 mariKarmo
#1 Eso son decisiones de las instituciones, no de la gente de la calle...........
0 K 15
Andreham #8 Andreham *
#6 ¿Y quién ha puesto a las instituciones en su sitio...?

En teoría la mala prensa y la presión del pueblo debería de hacer que cambien de opinión, que para eso les han puesto ahí con sus votos.
0 K 8

menéame