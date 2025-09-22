·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
13739
clics
¿Cómo recuperamos a los jóvenes? El bombazo sobre Vox que hoy da La Vanguardia
10473
clics
Por qué el 73% de los estadounidenses se van de España en menos de 2 años (datos del sector que no te gustarán)
7201
clics
El burdel de Cariñosas robots en China. Mejor que las reales, Succión sónica con IA
6215
clics
La celebrada portada de la revista 'New Yorker' sobre la censura mediática de Trump
4736
clics
Tenso intercambio de diplomático chino con oficial israelí en el foro de Xiangshan
más votadas
636
Israel intenta impedir la votación del martes en la UEFA para expulsar a Israel de todas las competiciones europeas de fútbol [ENG]
599
El falso profeta de la austeridad que vive en el lujo
424
Pintan los baches de Xirivella con la bandera palestina para que los arreglen
608
Canadá y Australia se suman a Reino Unido y reconocen el Estado de Palestina
409
Tenso intercambio de diplomático chino con oficial israelí en el foro de Xiangshan
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
61
meneos
66
clics
Una huelga general en Italia en solidaridad con Gaza bloquea puertos, transportes y colegios
Las manifestaciones reúnen a miles de personas en 81 ciudades, con una gran participación estudiantil.
|
etiquetas
:
huelga general
,
gaza
,
solidaridad
,
italia
51
10
0
K
313
actualidad
16 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
51
10
0
K
313
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#5
mariKarmo
Pues sí que llega lejos la ETA.
8
K
116
#9
fareway
#5
Es la Kale-Borroka-Italiana, son "Gentuzini"
1
K
32
#10
devilinside
#5
El gobierno italiano ni siquiera tiene la excusa de las Brigadas Rojas, pobres
1
K
27
#12
Verdaderofalso
#5
Nápoles es un barrio de Bilbao
1
K
35
#14
mariKarmo
*
#12
Justo al lado de Portugalete. AY QUÉ GANAS DE VOLVER A BILBAO Y VER MACHOS VASCOS
0
K
15
#2
fareway
*
Que cunda el ejemplo!! Meloni no reconoce a Palestina, el pueblo le echa lo que hay que echar. A ver quien gana. El facherío se desmorona...
2
K
37
#16
nemesisreptante
*
#2
cual es el ejemplo? Votar una derecha rancia para hacer el ridículo internacionalmente y luego tener que manifestarte para mantener la dignidad?. No te preocupes es el camino por el que vamos
0
K
10
#4
Suikoden
Hostia, cuanto yihadismo,
1
K
21
#11
mariKarmo
#8
La gente, por eso. A ver si estas manifestaciones sirven para meter presión a las instituciones.
Pero el orden es el que es.
0
K
15
#7
io1976
El pueblo digno por una lado, y los políticos vendidos al dinero sionista manchado de sangre por otro.
0
K
10
#15
vaqueando
Europa debe ser mas contundente contra el genocidio.
0
K
10
#13
DDJ
*
A cada minuto que pasa a los medios mierdosos se les cae ese relato cogido con cañas y guita con el que querían polarizar el ambiente y hacer creer que el partido podrido estaba en el lado bueno de esta historia
No sólo nos les ha salido bien, es que además ahora no pueden recular y van a quedar como los que no le dan tanta importancia el que Israel vaya por ahí matando a niños
Lo único que están tratando de hacer es tratar de crear una polémica semántica y desviar el asunto a que…
» ver todo el comentario
0
K
10
#1
Forestalx
Muy bien la huelga... Y Eurovisión?
0
K
10
#3
MoñecoTeDrapo
*
#1
Una cosa es el pueblo y otra la RAI. Digo yo que si el pueblo hace huelga será precisamente para llamar la atención de sus instituciones.
0
K
12
#6
mariKarmo
#1
Eso son decisiones de las instituciones, no de la gente de la calle...........
0
K
15
#8
Andreham
*
#6
¿Y quién ha puesto a las instituciones en su sitio...?
En teoría la mala prensa y la presión del pueblo debería de hacer que cambien de opinión, que para eso les han puesto ahí con sus votos.
0
K
8
Ver toda la conversación (
16
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Pero el orden es el que es.
No sólo nos les ha salido bien, es que además ahora no pueden recular y van a quedar como los que no le dan tanta importancia el que Israel vaya por ahí matando a niños Lo único que están tratando de hacer es tratar de crear una polémica semántica y desviar el asunto a que… » ver todo el comentario
En teoría la mala prensa y la presión del pueblo debería de hacer que cambien de opinión, que para eso les han puesto ahí con sus votos.