El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz deja en libertad a otro narco por error

Un nuevo error judicial golpea a la Audiencia Nacional. El magistrado Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, ha dejado en libertad al peligroso narcotraficante Firass Taghi, miembro destacado de la Mocro Maffia, organización criminal de origen neerlandés que controla parte del tráfico de cocaína en Europa.

etiquetas: tribunales , errores judiciales , narcotráfico
Comentarios destacados:      
Fedorito
Errores a golpe de talonario.
9
Antipalancas21
#2 Alguno se esta forrando para cuando se jubile. :troll:
0
Cuñado
La impunidad de la carta judicial en este país está a nivel de república bananera :ffu:
5
Antipalancas21
#8 Yo creo que esta peor todavía.
0
Meneanauta
Uy sí. Un error...
4
Furiano.46
Un error es no poner la mano al estornudar, pisar a alguien.... Pero dejar a un narco libre.... A no ser que sea tu proveedor y andes justo e gramos para pasar el dia
2
Baalverith
Maldita seas Irene Montero!!
2
Antipalancas21
#15 Y el coletas no te olvides de el.
0
Aergon
¿Quién necesita mafia con estas instituciones?
1
Jaime131
¿Un error o un "error"?
1
Dene
alguien está vigilando las cuentas de este señor en las islas caiman? me da a mi que va a tener un buen ingreso en breves
1
Aergon
#13 Eso y las listas del tipo Epstein en las que pueda salir.
0
ur_quan_master
Me parece muy bien.... ¿y las consecuencias de dicho error para el magistrado?
1
chavi
#9 Ninguna.

Ya se le paga porque tiene un puesto de gran responsabilidad y eso le traerá muchos problemas de conciencia.

Mas que suficiente. Pobre hombre...
4
Eukherio
#9 ¡Tendrá que intentar dormir con la carga de conciencia que supone su incompetencia! ¿Te parece poco?
0
rogerius
Uy, qué despiste… 8-D
0
autonomator
Y bien caros que se pagan esos errores. (Por los narcos por supuesto)
0
soberao
"Por error"
0
Antipalancas21
#5 Un fallo informático de la chica de limpieza seguro que fue. :-D
0
capitan.meneito
Este no fue el que chapó telegram?
0
Toponotomalasuerte
#1 y el que archivo la caja b del pp
1
omega7767
#16 eso desde luego que fue un error
0
elsnons
Por error ejem , no será por dinero , da que pensar dos errores con capos forrados del narco.
0

