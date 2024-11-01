El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz deja en libertad a otro narco por error

Un nuevo error judicial golpea a la Audiencia Nacional. El magistrado Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, ha dejado en libertad al peligroso narcotraficante Firass Taghi, miembro destacado de la Mocro Maffia, organización criminal de origen neerlandés que controla parte del tráfico de cocaína en Europa.
Ya se le paga porque tiene un puesto de gran responsabilidad y eso le traerá muchos problemas de conciencia.
Mas que suficiente. Pobre hombre...