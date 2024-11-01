"Cállese, progre": un diputado riojano de Vox pierde las maneras y llama "tonta" a la portavoz de IU  

No es la primera vez que los diputados de Vox en La Rioja emplean descalificativos para dirigirse a otros diputados y diputadas. Esta vez ha sido Héctor Alacid quien ha llamado “tonta” a la diputada de IU, Henar Moreno. Ha sido con motivo de una moción con la que el grupo parlamentario Podemos-IU instaba al Gobierno autonómico a declarar a La Rioja como “Región Acogedora” y a mostrar públicamente su disposición a colaborar en el proceso de acogida solidaria de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados
| etiquetas: respeto , iu , vox , diputado
derechuzoscavernarios que usan la palabra progre de forma despectiva.
Si es que no dan más de si...
En su cabeza y en sus reuniones varoniles donde intercambian fluidos de forma no homo deben inflarse a hacer lista de rojos a eliminar.
Ya lo dijo Mariló Montero ... es que decimos tonterías y nos la rebaten ... no podemos decir nada.
Los sacas de la COPE y de Intereconomía y quedan como el culo.
Progre que viene de "progreso".
Quién no quiere progresar?
Los estúpidos de VOX.
Pues lógicamente, los conservadores. Se llaman así porque quieren conservar: la tortura a los toros, los privilegios para la iglesia y los más ricos, la aplicación exclusiva de la justicia a la clase trabajadora, la institución medieval de la monarquía, las tradiciones que nos hacen únicos (como tirar cabras de un campanario), los genocidios en Oriente Próximo, ...
Vamos a ver cuantos puntos pueden marcar estos demócratasdetodalavida.
A ver lo que tarda en quitarlo Trump