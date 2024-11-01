"Cállese, progre": un diputado riojano de Vox pierde las maneras y llama "tonta" a la portavoz de IU  

No es la primera vez que los diputados de Vox en La Rioja emplean descalificativos para dirigirse a otros diputados y diputadas. Esta vez ha sido Héctor Alacid quien ha llamado “tonta” a la diputada de IU, Henar Moreno. Ha sido con motivo de una moción con la que el grupo parlamentario Podemos-IU instaba al Gobierno autonómico a declarar a La Rioja como “Región Acogedora” y a mostrar públicamente su disposición a colaborar en el proceso de acogida solidaria de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados