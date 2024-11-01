edición general
35 meneos
105 clics
"Cállese, progre": un diputado riojano de Vox pierde las maneras y llama "tonta" a la portavoz de IU

"Cállese, progre": un diputado riojano de Vox pierde las maneras y llama "tonta" a la portavoz de IU  

No es la primera vez que los diputados de Vox en La Rioja emplean descalificativos para dirigirse a otros diputados y diputadas. Esta vez ha sido Héctor Alacid quien ha llamado “tonta” a la diputada de IU, Henar Moreno. Ha sido con motivo de una moción con la que el grupo parlamentario Podemos-IU instaba al Gobierno autonómico a declarar a La Rioja como “Región Acogedora” y a mostrar públicamente su disposición a colaborar en el proceso de acogida solidaria de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados

| etiquetas: respeto , iu , vox , diputado
29 6 1 K 270 politica
19 comentarios
29 6 1 K 270 politica
Comentarios destacados:      
vvjacobo #1 vvjacobo
Es curioso como esos mermados perciben el adjetivo fascista como un halago y progresista como un insulto.
13 K 159
SMaSeR #5 SMaSeR
#1 Y encima se enfadan si les llamas fascistas, que es lo que son y se creen que a ti te ofenden llamándote progre o rojo jajaja. Son medio retards.
2 K 34
TardisKun #12 TardisKun
#5 ¿medio?
0 K 10
Anfiarao #6 Anfiarao *
#1 de ahí el auge del término regre, como contrapartida a progre, para referirse a los derechuzos cavernarios que usan la palabra progre de forma despectiva.

Si es que no dan más de si...
2 K 33
rutas #19 rutas *
#1 Son los mismos tarados que consideran bueno el racismo, el machismo y la religión; pero malo el antirracismo, el feminismo y la ciencia. No se puede pedir peras al olmo.
0 K 10
Andreham #2 Andreham
Estos señoritos no están acostumbrados a que no les bailen el agua.

En su cabeza y en sus reuniones varoniles donde intercambian fluidos de forma no homo deben inflarse a hacer lista de rojos a eliminar.
5 K 74
HeilHynkel #14 HeilHynkel *
#2

Ya lo dijo Mariló Montero ... es que decimos tonterías y nos la rebaten ... no podemos decir nada. xD

Los sacas de la COPE y de Intereconomía y quedan como el culo.
1 K 27
Dene #3 Dene
La noticia sería que expulsaran de la sesión al neandertal ese.. pero sería ya mucho esperar
4 K 54
kukusu #13 kukusu
#3 ¿qué tienes en contra de los neandertales? bien majos que éramos! >:-(
0 K 10
Mltfrtk #8 Mltfrtk *
Un dicho español, dice el simio subnormal xD xD xD Puto analfabeto retrasado, si Groucho levantara la cabeza le meaba en la boca.
1 K 34
mariKarmo #11 mariKarmo
"Cállate progre"

Progre que viene de "progreso".

Quién no quiere progresar?

Los estúpidos de VOX.
3 K 34
Mikhail #17 Mikhail
#11 "Quién no quiere progresar?"
Pues lógicamente, los conservadores. Se llaman así porque quieren conservar: la tortura a los toros, los privilegios para la iglesia y los más ricos, la aplicación exclusiva de la justicia a la clase trabajadora, la institución medieval de la monarquía, las tradiciones que nos hacen únicos (como tirar cabras de un campanario), los genocidios en Oriente Próximo, ... >:-(
2 K 27
mariKarmo #18 mariKarmo
#17 es que hay que ser muy tonto como para no querer progresar, no?
1 K 24
karakol #9 karakol
Esto está colgado en el Museo Conmemorativo del Holocausto de los Estados Unidos.

Vamos a ver cuantos puntos pueden marcar estos demócratasdetodalavida.  media
0 K 20
#10 Seat127
#9 les falta el último, y porque aún no pueden hacerlo{angry}
1 K 16
HeilHynkel #15 HeilHynkel
#9

A ver lo que tarda en quitarlo Trump :roll:
1 K 27
almadepato #4 almadepato
Otro ejemplo más de lo que no debemos votar. Falta de respeto, ¡no!
0 K 13
Metabarón #7 Metabarón
"Ya te gustaría, voxquimano"
0 K 8
Fartucu #16 Fartucu
Ahhh la puta voxemia. Son como golems, pero de mierda.
0 K 7

menéame