edición general
141 meneos
439 clics
Dua Lipa despide a su mánager por su postura pro-Israel

Dua Lipa despide a su mánager por su postura pro-Israel

Dua Lipa despide a su mánager de los últimos ocho años, David Levy, por suscribir una carta que solicitaba el veto de KNEECAP en Glastonbury.

| etiquetas: dua lima , palestina , gaza , david levy
74 67 0 K 481 cultura
13 comentarios
74 67 0 K 481 cultura
Comentarios destacados:    
aPedirAlMetro #2 aPedirAlMetro *
Una rata sionista mas fuera de juego.
Que vaya pasando la siguiente...
9 K 99
#1 Leclercia_adecarboxylata
Ahora es Mona Lipa.
3 K 39
reivaj01 #3 reivaj01
#1 ¡Qué mona va esta chica siempre!

Iba a comentar que han cogido la única foto de Dua Lipa en que sale fea, pero no he podido resistirme a contestar tu comentario.
1 K 25
#10 diablos_maiq *
#3 me resulta irreconocible en esa foto. ¿Seguro que es ella?
0 K 10
#4 txepel
Ojalá vaya a más y a un Jerry Senfield y una Gal Gadot les empiece a dar vergüenza apoyar públicamente a Israel.
4 K 34
Sandman #8 Sandman
#4 A Gadot aún le queda carrera por delante, pero a Senfield ya no le queda vergüenza ninguna, si es que alguna vez la tuvo.
2 K 28
borre #13 borre
#8 Pa los bodrios que hace, cómo mucho la típica romántica por esa belleza que tiene.
0 K 10
devilinside #6 devilinside
Adoro a esta mujer
1 K 24
DAVO #11 DAVO
Me encanta esta mujer! Bravo!
1 K 14
OniNoNeko_Levossian #9 OniNoNeko_Levossian *
Mañana mismo lo hace Nacho Cano xD
0 K 9
#7 capitansevilla *
Me ha costado reconocerla en la foto de la miniatura. Seguro que es ella?
0 K 8

menéame