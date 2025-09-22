·
141
meneos
439
clics
Dua Lipa despide a su mánager por su postura pro-Israel
Dua Lipa despide a su mánager de los últimos ocho años, David Levy, por suscribir una carta que solicitaba el veto de KNEECAP en Glastonbury.
|
etiquetas
:
dua lima
,
palestina
,
gaza
,
david levy
74
67
0
K
481
cultura
13 comentarios
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
aPedirAlMetro
*
Una rata sionista mas fuera de juego.
Que vaya pasando la siguiente...
9
K
99
#1
Leclercia_adecarboxylata
Ahora es Mona Lipa.
3
K
39
#3
reivaj01
#1
¡Qué mona va esta chica siempre!
Iba a comentar que han cogido la única foto de Dua Lipa en que sale fea, pero no he podido resistirme a contestar tu comentario.
1
K
25
#5
Leclercia_adecarboxylata
#3
Maquillarse pa eso, puaj!
#fiestadelasuperficialidad
0
K
13
#10
diablos_maiq
*
#3
me resulta irreconocible en esa foto. ¿Seguro que es ella?
0
K
10
#12
crysys
#7
#10
sí:
www.antena1.com.br/noticias/radical-optimism-dua-lipa-celebra-amadurec
2
K
28
#4
txepel
Ojalá vaya a más y a un Jerry Senfield y una Gal Gadot les empiece a dar vergüenza apoyar públicamente a Israel.
4
K
34
#8
Sandman
#4
A Gadot aún le queda carrera por delante, pero a Senfield ya no le queda vergüenza ninguna, si es que alguna vez la tuvo.
2
K
28
#13
borre
#8
Pa los bodrios que hace, cómo mucho la típica romántica por esa belleza que tiene.
0
K
10
#6
devilinside
Adoro a esta mujer
1
K
24
#11
DAVO
Me encanta esta mujer! Bravo!
1
K
14
#9
OniNoNeko_Levossian
*
Mañana mismo lo hace Nacho Cano
0
K
9
#7
capitansevilla
*
Me ha costado reconocerla en la foto de la miniatura. Seguro que es ella?
0
K
8
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
