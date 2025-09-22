edición general
La jueza abre juicio oral contra el novio de Ayuso por fraude fiscal, delito continuado contable y pertenencia a organización criminal

El juzgado 19 de Madrid ordena la apertura de juicio oral contra el novio de Ayuso y el resto de responsales de la organización por dos delitos de fraude fiscal, un delito continuado contable y otro de pertenencia a organización criminal. Por ello, subirá la petición de condena para Alberto González Amador en ese juicio por el que se va a juzgar la pieza principal de la causa. Queda pendiente el cierre de la pieza separada en la que se le acusa de corrupción a los negocios.

fareway #1 fareway *
¡¡Feliz septiembre, guapas y guapos!! :hug: :hug: :hug:

Si pensabas que Ayuso solo podía vomitar bilis y rebuznar, espérate a ver lo que se viene los próximos días...
37 K 402
rob #8 rob
#1 Va a imponer la circuncisión en todos los centros educativos de la comunidad.
6 K 69
#24 Zamarro
#8 A Almeida le van a circuncidar la cara?
8 K 71
lonnegan #9 lonnegan
#1 Como Ayuso tiene la boca llena de bilis y vómito el oral se lo hará la jueza :-D :-D
4 K 51
Deviance #14 Deviance
#9 xD xD xD xD que cabroncete (desde el respeto), mu fino, mis dieses.
2 K 41
#32 llegaelinvierno
#1 Claro caso de Lawfare ...

Ah, no, que estos no son de los míos! Que despiste...
0 K 6
fareway #33 fareway
#32 Querido @llegaelinvierno, llega el otoño a Génova 13. Nos vamos a reír.
1 K 20
#35 llegaelinvierno
#33 Ojalá, no me gusta Ayuso y quien roba debería ir a la cárcel sea su novio, Cerdán, Begoña o spm.
0 K 6
adimdrive #2 adimdrive
... y pertenencia a organización criminal.
Eso significa que el novio es también del PP
29 K 301
xiobit #30 xiobit
#2 A esto venía yo.
2 K 31
chatOGT #39 chatOGT
#2 esto es bastante hardcore
0 K 10
#41 Celsar
#2 solamente eso son como dos años más de talego, suficiente para entrar y luego todo lo demás.
Se lo pueden follar fuerte y caerle un buen puro.
1 K 23
reivaj01 #6 reivaj01
No hay derecho a hacer lo que están haciendo con un ciudadano particular.
Quién no ha cometido alguna vez un delito de corrupción en los negocios, fraude fiscal, delito continuado contable y pertenencia a organización criminal.

.  media
8 K 90
angelitoMagno #7 angelitoMagno
Vale, se ha abierto juicio oral. AHORA SI, podemos decir que este señor está acusado de fraude fiscal.

Cosa que no podemos decir (de momento) de Begoña Gómez, que aún no ha sido acusada de nada.
7 K 84
#20 IanGibson
#7 Tranquilo que ya van a acelerar eso ahora. Además le imputarán algún homicidio o algo para complementar.
6 K 91
angelitoMagno #22 angelitoMagno
#20 ¿Acelerar lo de Begoña Gomez? Lo que se rumorea es que el juez instructor va alargar seis meses más la instrucción del caso.
1 K 25
#25 IanGibson
#22 Sí, pero necesitan un nivel más, ahora va en cabeza Amador
2 K 29
satchafunkilus #28 satchafunkilus *
#7 A este no le va a pasar nada, y a Begoña algo le caerá, ya lo verás.

Ahora mismo está todo el PP haciendo llamadas como locos y buscando la manera de que le caiga un juez amigo. En el caso de Begoña ya lo tienen, y además sin nada que perder porque está por jubilarse y en el otro caso ya lo estarán buscando y moviendo cielo y tierra para conseguirlo. Y te aseguro que esta gente tiene mucho mucho poder.
1 K 14
el_Tupac #29 el_Tupac
#7 si que se puede decir, lo que pasa es que no es verdad.

Pero cuando se es de derechas ¿A quien le preocupa que algo sea verdad o no? Pedro Sánchez hijodeputa oeoeoe
0 K 12
Kantinero #12 Kantinero *
Toda la basura mediática dirigida por M.A.R. (y por tierra :-D ) en guerra con la jueza
2 K 36
#21 IanGibson
#12 La jueza es ETA
1 K 17
#5 Leon_Bocanegra
Si ya lo dijo el perro. Al PP le espera un otoño muy duro
2 K 33
fareway #17 fareway
#5 A ver, en el fondo me sabe mal, este chico bien tendrá una madre y no es bueno desearle mal a nadie.




PD: xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD
1 K 29
angelitoMagno #10 angelitoMagno
¿Lo de pertenencia a organización criminal porqué es? ¿Por ser novio de la líder del PP?
2 K 30
Kantinero #16 Kantinero
#10 Te parece poco?
2 K 31
#40 Oliram
No es la primera vez que pongo este comentario:

Sigo manteniendo que el Señor Consorte D´Quirón no recibirá una condena en firme y sin posiblidad de más recursos, sea la condena que sea (O absolución que también puede ser) antes de 2038.
Tiempo al tiempo y espero estar para contarlo.
2 K 29
Mark_ #42 Mark_
Si creíais que Ayuso decía gilipolleces o que estaba loca, ahora vais a saber lo que es bueno :-D
1 K 23
#36 Sariel
#27 Sí, sí equivale. Pues es la misión de hacienda. En el momento que determina que hay irregularidades actúa. O bien sancionando directamente o bien llevando a los tribunales al presunto delincuente. Otra cosa es cuándo se hace eco la prensa, ya depende de la enjundia de dicho delincuente :-P
1 K 21
Lamantua #43 Lamantua *
Se la pela. Sigue en libertad, y lo que le queda.
1 K 20
teneram #38 teneram
Otro Urdangarín e infanta, Mato y el del Jaguar, o la de Marbella, veréis. Al tiempo
0 K 20
#31 Peter086
Para mi, el simple hecho de vender un productor de urgente necesidad a una empresa extranjera para después venderla a otra, quien por fin se la vende a una comunidad autónoma, multiplicando por 6 su coste, debería ser delito.

Quien defienda este tipo de prácticas, quien diga que no pasa nada porque es legal, se retrata... es un ruin.
1 K 18
Deviance #18 Deviance
Me parece haber leído por aquí una noticia de que habían cambiado de juez instructor, un tal Antonio Viejo o algo así. Me suena de lejos.....
0 K 13
angelitoMagno #11 angelitoMagno
Nombre, "Novio". Apellido, "de Ayuso". Este titular lo ponen con una mujer y vendrían los lloros.
0 K 13
reivaj01 #15 reivaj01
#11 Hay 7.291 razones para que se le llame "El legionario", o dicho de otra forma, el novio de la muerte.
6 K 67
#26 Sariel
#_7 No, la acusación ya se hizo hace tiempo. Se le hizo una inspección y se revelaron posibles hechos constitutivos de delito. Ahora es cuando se va a determinar si esos hechos delictivos son ciertos o no.

cc/ @angelitoelmagno, un equidistante.
0 K 10
#27 Nusku
#26 Que en su momento se abriera una investigación o se señalasen posibles irregularidades no equivale a que hubiera una acusación firme.
0 K 9
#34 cantarranas
Probablemente lo condenarán por algunos de esos delitos, pero luego el Supremo se lo afinará para que quede en poca cosa.
0 K 9
Tarod #3 Tarod *
Pertenencia a organizacion criminal? Qué organizacion criminal le ayudó a defraudar?
Me he perdido un capítulo
0 K 9
Ovlak #4 Ovlak
#3 pertenencia a organización criminal!
0 K 12
#13 BurraPeideira_
#3 Sí, de barrio sésamo.
Una organización criminal es un grupo estable, con estructura jerárquica y coordinación entre sus miembros, que se forma y opera con el fin de cometer delitos de forma continuada para obtener beneficios. Los requisitos clave son: más de dos personas (o tres, según algunas definiciones), permanencia en el tiempo, reparto de tareas, y una finalidad delictiva que puede incluir blanqueo de capitales o tráfico de drogas.

Características principales
Estabilidad y

…   » ver todo el comentario
2 K 29
angelitoMagno #19 angelitoMagno
#3 Aunque creo que se por donde vas, organización criminal se considera a que hayan dos personas coordinadas para delinquir.

A Gonzalez Amador se le acusa de emitir facturas falsas. Si alguien colaboró con él en ese aspecto, pues ya sería organización criminal.
Y como esas facturas se las adjudicaría alguien, pues ya lo tienes.

"al utilizar sus sociedades para cometer un delito de falsedad en documento mercantil, proporcionando facturas falsas a terceros, en este caso a Maxwell para

…   » ver todo el comentario
3 K 39
Tarod #23 Tarod
#19 Ok gracias, no sabía que con dos personas valía. Me sonaba más a algo de más enjundia y duradero en el tiempo.
1 K 22
HAL9K #44 HAL9K *
#19 #23 #37 Existe la Organización Criminal y el Grupo Criminal, ambas requieren la unión de más de dos personas. Es decir, que mínimo han de ser tres.
Luego hay agravantes, como que esté formada por un número elevado de personas o que dispongan de armas.
1 K 24
Andreham #37 Andreham
#19 La verdad es que llamar "organización criminal" a dos personas, aunque preciso según la RAE (hay "organización" porque son dos personas haciendo algo juntas, y se tienen que organizar), es cargarse un poco el significado que la gente normal entiende por la palabra lol
1 K 14

