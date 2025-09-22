La jueza abre juicio oral contra el novio de Ayuso por fraude fiscal, delito continuado contable y pertenencia a organización criminal

El juzgado 19 de Madrid ordena la apertura de juicio oral contra el novio de Ayuso y el resto de responsales de la organización por dos delitos de fraude fiscal, un delito continuado contable y otro de pertenencia a organización criminal. Por ello, subirá la petición de condena para Alberto González Amador en ese juicio por el que se va a juzgar la pieza principal de la causa. Queda pendiente el cierre de la pieza separada en la que se le acusa de corrupción a los negocios.
| etiquetas: alberto gonzalez amador , fraude fiscal , ayuso , juicio , delito , novio
Si pensabas que Ayuso solo podía vomitar bilis y rebuznar, espérate a ver lo que se viene los próximos días...
Ah, no, que estos no son de los míos! Que despiste...
Eso significa que el novio es también del PP
Se lo pueden follar fuerte y caerle un buen puro.
Quién no ha cometido alguna vez un delito de corrupción en los negocios, fraude fiscal, delito continuado contable y pertenencia a organización criminal.
.
Cosa que no podemos decir (de momento) de Begoña Gómez, que aún no ha sido acusada de nada.
Ahora mismo está todo el PP haciendo llamadas como locos y buscando la manera de que le caiga un juez amigo. En el caso de Begoña ya lo tienen, y además sin nada que perder porque está por jubilarse y en el otro caso ya lo estarán buscando y moviendo cielo y tierra para conseguirlo. Y te aseguro que esta gente tiene mucho mucho poder.
Pero cuando se es de derechas ¿A quien le preocupa que algo sea verdad o no? Pedro Sánchez hijodeputa oeoeoe
PD:
Sigo manteniendo que el Señor Consorte D´Quirón no recibirá una condena en firme y sin posiblidad de más recursos, sea la condena que sea (O absolución que también puede ser) antes de 2038.
Tiempo al tiempo y espero estar para contarlo.
Quien defienda este tipo de prácticas, quien diga que no pasa nada porque es legal, se retrata... es un ruin.
cc/ @angelitoelmagno, un equidistante.
Me he perdido un capítulo
Una organización criminal es un grupo estable, con estructura jerárquica y coordinación entre sus miembros, que se forma y opera con el fin de cometer delitos de forma continuada para obtener beneficios. Los requisitos clave son: más de dos personas (o tres, según algunas definiciones), permanencia en el tiempo, reparto de tareas, y una finalidad delictiva que puede incluir blanqueo de capitales o tráfico de drogas.
Características principales
Estabilidad y
… » ver todo el comentario
A Gonzalez Amador se le acusa de emitir facturas falsas. Si alguien colaboró con él en ese aspecto, pues ya sería organización criminal.
Y como esas facturas se las adjudicaría alguien, pues ya lo tienes.
"al utilizar sus sociedades para cometer un delito de falsedad en documento mercantil, proporcionando facturas falsas a terceros, en este caso a Maxwell para
… » ver todo el comentario
Luego hay agravantes, como que esté formada por un número elevado de personas o que dispongan de armas.