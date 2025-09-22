La jueza abre juicio oral contra el novio de Ayuso por fraude fiscal, delito continuado contable y pertenencia a organización criminal

El juzgado 19 de Madrid ordena la apertura de juicio oral contra el novio de Ayuso y el resto de responsales de la organización por dos delitos de fraude fiscal, un delito continuado contable y otro de pertenencia a organización criminal. Por ello, subirá la petición de condena para Alberto González Amador en ese juicio por el que se va a juzgar la pieza principal de la causa. Queda pendiente el cierre de la pieza separada en la que se le acusa de corrupción a los negocios.