El falso profeta de la austeridad que vive en el lujo

Mientras predica sobre los sacrificios necesarios y critica el despilfarro de las élites, el líder de Vox disfruta de un estilo de vida privilegiado y financiado con fondos públicos que contradice radicalmente su discurso. La imagen pública de Santiago Abascal ha sido construida cuidadosamente como la del político auténtico que comprende los problemas de todos los españoles. Sin embargo, un análisis detallado de su patrimonio, sus gastos y su estilo de vida real revela una realidad que contradice el discurso que esta vendiendo a sus votantes.
Pero además es un hombre hecho a si mismo en la mili, todas las camisetas que lleva del ejército español estan sacadas de la mili y no como esos rojos que vivieron con prórrogas y al final lograron no hacerla.
No hara falta poner nada de ironia, no?
Exactamente al revés que Vagoscal, cuya casa ya está pagada, por lo que sea…
Joder con el tontolAbas.
No hay nada más PENOSO que creer en estos que se hacen llamar de izquierdas.
El problema lo tienen los que defenestran a unos por hipócritas y alaban a otros por hipócritas.
El problema son los fachapobres.
Dilo claro, que si no no se dan por aludidos ..
¿Qué hubiera pasado si el desvío de dinero de VOX a la fundación de Abascal lo hubieran hecho Podemos, Sumar o PSOE? Ríos de tinta, apertura de telediarios durante semanas, y especiales de Al Rojo Vivo y el Cazafantasmas.
Sin embargo... ¿Habéis oído mucho de este tema?
¿Si Podemos, Sumar o PSOE hubieran tenido pedófilos presentándose a alcalde en sus filas? ¿O maltratadores? ¿O candidatos agrediendo a periodistas?
Pero las noticias de VOX y PP se diluyen... ¿Qué sabemos de Montoro? Posiblemente el caso más flagrante de corrupción de la historia de España. Poniendo un ministerio al servicio del mejor postor...
De ese caso no se sabe nada.
Culpo a los medios. Una y otra vez.
Estando de acuerdo contigo, la unica solución que veo es mejorar la capacidad crítica de la gente, los medios son una mierda aqui y en todo el mundo.
Se que es demasiado pedir, pero no veo otra.
Un tío que fue desahuciado hace años, se dejó barba para ocultar su floja barbilla y parecerse a Leonidas, y se montó su chiringuito.
Entiendo que eras irónico al referirme a los chirins.
vago, golfo, caradura, parásito,,,
La elite, que no es tonta, crea el "partido popular" que de popular no tiene nada. Es el partido elitista engañando al pueblo. Usando populismo barato, discursos de odio y regalando caramelos. Lo mismo que ayuso y todo su sequito de ladrones chupasangre. Y el pueblo cae.
Todos tienen en común tener un estilo de vida distinto al que defienden luego en público, ya sea austeridad por el cambio climático o por otras razones.
Antes los profetas iban descalzos
Nos va a ir de culo cuesta arriba cuando entren a saco.
Y si es una mujer se pasa del 30%