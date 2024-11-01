edición general
219 meneos
872 clics
El falso profeta de la austeridad que vive en el lujo

El falso profeta de la austeridad que vive en el lujo

Mientras predica sobre los sacrificios necesarios y critica el despilfarro de las élites, el líder de Vox disfruta de un estilo de vida privilegiado y financiado con fondos públicos que contradice radicalmente su discurso. La imagen pública de Santiago Abascal ha sido construida cuidadosamente como la del político auténtico que comprende los problemas de todos los españoles. Sin embargo, un análisis detallado de su patrimonio, sus gastos y su estilo de vida real revela una realidad que contradice el discurso que esta vendiendo a sus votantes.

| etiquetas: profeta , vox , santiago abascal , economía
100 119 0 K 473 actualidad
45 comentarios
100 119 0 K 473 actualidad
Comentarios destacados:            
ipanies #3 ipanies
Solo personas con un deterioro cognitivo severo puede pensar que esa sanguijuela de lo público puede ser un referente para ningún miembro de la clase obrera.
27 K 257
#37 Mschumacher
#3 eso mismo pienso yo. Cuando estos gobiernen, José ramon seguirá siendo pobre y sin llegar a fin de mes, pero en lugar de mensajes de odio que le queman por dentro, le llegarán mensajes de felicidad y prosperidad, y se creerá un ganador
0 K 10
samuelCan #41 samuelCan
#3 pones como tu representante a quién más se te parece. Si te identificas con un macarra vividor, pues ahí lo tienes.
0 K 7
#45 skel4r
#3 Y luego están los de la ardilla y su SALF
0 K 6
Ramen #1 Ramen
Un chaletazo que costó casi el doble que el del coletas.
14 K 133
makinavaja #4 makinavaja
#1 El coletas por lo menos tenía un trabajo serio como profesor de universidad... este no ha dado un palo al agua en su vida, siempre viviendo de chiringuitos....
37 K 354
Ramen #10 Ramen
#4 sí, lo se. Era para comparar las dos vivendas usando la simplificación que hacen los de Vox cuando atacan a Pablo Iglesias diciendo que tiene un chaletazo, porque se ve que los de izquierda tenemos que vivir en un tonel de vino
5 K 64
Sandilo #20 Sandilo
#4 ¿Estás acusando a un político de trabajar y cobrar como político?
0 K 6
Libre_albedrío #34 Libre_albedrío
#20 No. De vivir a todo tren y no de su sueldo como diputado. A ver cuándo investigan a VOX como lo hicieron a PODEMOS. Veríamos salir lo que no pudieron sacar de Podemos, y rabiaban por ello. Por cierto, Pablo Iglesias compraron una vivienda con hipoteca en sociedad. Pagando cada uno su parte de hipoteca. Tan claro y trasparente que ya no lo mencionan los medios. Un diputado, malo sea que no pueda pagar una hipoteca de ¿300.000 ?. Creo que algo pagaron de entrada.
2 K 34
Sandilo #35 Sandilo
#34 ¿Qué es eso de vivir a todo tren y no de su sueldo?
0 K 6
vilujo #44 vilujo *
#4, eso es mentira... Fue empresario de éxito, tan éxito obtuvo en su restaurante/pub (no me acuerdo) que a los seis meses lo cerro por haber obtenido una ingente cantidad de beneficios...

Pero además es un hombre hecho a si mismo en la mili, todas las camisetas que lleva del ejército español estan sacadas de la mili y no como esos rojos que vivieron con prórrogas y al final lograron no hacerla.

No hara falta poner nada de ironia, no?
0 K 6
el_Tupac #11 el_Tupac
#1 y el coletas se lo paga con su dinero
4 K 42
Pablosky #15 Pablosky
#11 importante es mencionar que se lo está pagando, con hipoteca, como haría cualquiera que no fuera rico o tuviera acceso a cantidades absurdas de dinero.

Exactamente al revés que Vagoscal, cuya casa ya está pagada, por lo que sea…
3 K 43
reivaj01 #22 reivaj01
#15 No sabía que a Pagascal se le llamaba Vagoscal.
Joder con el tontolAbas.
1 K 23
LeDYoM #39 LeDYoM
#22 totolAbascal quieres decir?
0 K 10
#18 coldchiliandhotchilly
#1 este si puede tener cajetín en Galapagar
0 K 12
#30 hokkien
#1 chorprecha!
0 K 10
#31 alvaroalvaro
#1 Al coletas se le critica precisamente su HIPOCRESÍA, el deci que viviría siempre en su barrio y a la mínima comprarse un chalet con piscina, el criticar el llevar a los niños a colegios privados pero hacerlo con los suyos, el decir que hay que poner límites a los salarios, pero terminar no haciéndolo a los suyos...

No hay nada más PENOSO que creer en estos que se hacen llamar de izquierdas.
1 K 15
Ramen #38 Ramen
#31 este tío dice que está en contra de las paguitas y ahí está, toda la vida chupando de papá estado, dice que está en contra de la corrupción y nadie explica cómo se ha comprado una casa de 1millón, dice que está contra las autonomías y están en todol los parlamentos autonómicos que pueden arrasando con dinero público...
4 K 67
Andreham #2 Andreham
Ya, pero él puede ser hipócrita porque es lo que se espera de alguien de derechas.

El problema lo tienen los que defenestran a unos por hipócritas y alaban a otros por hipócritas.
8 K 91
Machakasaurio #12 Machakasaurio
#2 fachapobres.
El problema son los fachapobres.
Dilo claro, que si no no se dan por aludidos ..
6 K 67
#19 MADMax2
#12 creo que eso va por los de izquierdas que critican a otros lo mismo que permiten a los suyos, y los de derechas que hacen lo mismo.
0 K 10
Libre_albedrío #36 Libre_albedrío
#19 Lis de izquierdas criticamos a quien vive del cuento. Vive de chiringuitos y otros. Abascal en el País Vasco tiene un recorrido. Todo lo que tocaba,lo arruinaba. Se endeudaba y embargaban. Como gestor, nos va a caer la más gorda.
0 K 7
#43 MADMax2
#36 Da igual, si criticas a unos lo que permites a otros, con los ojos cerrados, te la pueden dar igual
0 K 10
Mixtape96 #21 Mixtape96
#12 el problema son los medios.

¿Qué hubiera pasado si el desvío de dinero de VOX a la fundación de Abascal lo hubieran hecho Podemos, Sumar o PSOE? Ríos de tinta, apertura de telediarios durante semanas, y especiales de Al Rojo Vivo y el Cazafantasmas.

Sin embargo... ¿Habéis oído mucho de este tema?

¿Si Podemos, Sumar o PSOE hubieran tenido pedófilos presentándose a alcalde en sus filas? ¿O maltratadores? ¿O candidatos agrediendo a periodistas?

Pero las noticias de VOX y PP se diluyen... ¿Qué sabemos de Montoro? Posiblemente el caso más flagrante de corrupción de la historia de España. Poniendo un ministerio al servicio del mejor postor...

De ese caso no se sabe nada.

Culpo a los medios. Una y otra vez.
6 K 71
Machakasaurio #26 Machakasaurio
#21 los medios son la extensión del dinero que manejan los que controlan a VOX y a PP.
Estando de acuerdo contigo, la unica solución que veo es mejorar la capacidad crítica de la gente, los medios son una mierda aqui y en todo el mundo.
Se que es demasiado pedir, pero no veo otra.
0 K 8
Dene #17 Dene
#2 ya lo dijo Rufian, la derecha puede mentir, robar, que no le afecta electoralemente. La izquierda, no
1 K 24
#24 omega7767
#17 una de las razones de la superioridad moral de la izquierda
0 K 11
XtrMnIO #5 XtrMnIO *
Conozco al que le tramitó la venta del chaletazo, y según me contaba, a nada que se investigue se saca mierda para aburrir de dónde sacó el dinero para comprarlo...

Un tío que fue desahuciado hace años, se dejó barba para ocultar su floja barbilla y parecerse a Leonidas, y se montó su chiringuito.
4 K 53
#7 ombresaco
#5 de quién hablas? Anda que no hay chaletazos
0 K 11
#8 pirat *
#5 Y lo ha conseguido. Es innegable que su mérito tiene...
0 K 7
Pablosky #16 Pablosky
#8 ¿lo de la barba? No le veo tanto mérito.
0 K 12
#29 pirat
#16 Pues con la cara de mermao que tenía, si que lo tiene.
Entiendo que eras irónico al referirme a los chirins.
0 K 7
cocolisto #14 cocolisto
Es curioso que los medios que investigaron el chalet de Iglesias con pasión no pongan algo de interés,no en la propiedad a la que tiene su derecho legal,sino al origen del dinero para pagarlo.
3 K 50
#9 tromperri
Yo vengo a recordar que monto un bar, pidió subvenciones públicas, quebró el bar y no las devolvió.
4 K 44
#6 pirat
Hay que decirlo más,
vago, golfo, caradura, parásito,,,
4 K 33
MisturaFina #28 MisturaFina
Otra vez????
La elite, que no es tonta, crea el "partido popular" que de popular no tiene nada. Es el partido elitista engañando al pueblo. Usando populismo barato, discursos de odio y regalando caramelos. Lo mismo que ayuso y todo su sequito de ladrones chupasangre. Y el pueblo cae.
1 K 18
#40 EISev
Como Bill Gates, Bardem, Rajoy, Greta Thunberg o los que han nombrado más arriba

Todos tienen en común tener un estilo de vida distinto al que defienden luego en público, ya sea austeridad por el cambio climático o por otras razones.

Antes los profetas iban descalzos
0 K 12
#27 Toponotomalasuerte
No es el. Son varias generaciones viviendo de robar a los españoles.
0 K 11
roker #32 roker
Qué me estás diciendo, se me cae un mito.
0 K 10
RoneoaJulieta #42 RoneoaJulieta
Sus cada vez mayor número de votantes lo único que piensan y dicen es: se lo merece.
Nos va a ir de culo cuesta arriba cuando entren a saco.
0 K 7
#25 Anais33
El chalet lo ha pagado la esposa que tiene, según dicen es una gran influencer solamente detrás en España de la Georgina y las Pombo
0 K 7
#13 Mk22
No os quejéis de Abascal, con un líder medio decente, Vox estaría en el 25%.

Y si es una mujer se pasa del 30%
0 K 6
Sandilo #23 Sandilo
Abascal se paga sus vacaciones, el galgo de Paiporta va en el Falcón pagado por todos e invita a toda su familia nuestra costa en La Mareta como el buen socialista que es.
1 K -5

menéame