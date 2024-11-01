·
10
meneos
163
clics
El burdel de Cariñosas robots en China. Mejor que las reales, Succión sónica con IA
Muestra del servicio de prostitutas robots con IA. Secreción de líquidos lubricantes, calor aumentado en zonas determinadas del cuerpo, succión sónica....
etiquetas
:
sexo
,
robots
,
ia
,
prostitución
,
china
ocio
16 comentarios
#2
Gry
*
Esto es una humillación nacional para Japón, peor que la que hubiese sido para los EEUU que la URSS hubiera llegado antes a la Luna.
4
K
62
#4
karakol
Robopilinguis.
1
K
26
#14
Grahml
Ya sé jiu-jitsu
0
K
20
#12
Ne0
#9
ese grumo no lo quita un lavavajillas, se necesita presión o rascar
1
K
19
#6
Torrezzno
"Mejor que las reales "
Ya lo dice el dicho el que folla pagando acaba ahorrando. Si encima tiene succión sonica ni te cuento
0
K
19
#8
rafeame
#6
¡y con IA!
0
K
7
#3
esbrutafio
¡¡¡Tienes fiebre de metal!!!
www.youtube.com/watch?v=N7hu3fOXNNQ
1
K
18
#1
esbrutafio
Pese a lo que le han dicho. El procedimiento de recoger una llave de habitación en la rueda de un coche no da la sensación de que sea un asunto legal.
0
K
11
#11
freenetico
Internet hubiera tardado muchos años más en popularizarse si no fuera por el porno y a la robótica le pasará lo mismo con las robopilinguis
0
K
10
#5
elTieso
Cómo se limpian las bichas depués de cada uso.
0
K
9
#7
Ne0
#5
con una manguera a presión
1
K
18
#9
elTieso
#7
o con bocas, vaginas y culos intercambiables y lavables en el lavavajillas.
0
K
9
#10
Leon_Bocanegra
*
Succión sónica?
No hay más preguntas señoría!
0
K
9
#15
Albarkas
#10
Eso de puede atar y desatar las deportivas. Aunque no las lleves puestas.
0
K
12
#13
Xesquius
No he visto el vídeo entero, pero un amigo me pregunta qué es eso de la succión sónica.
0
K
6
#16
Glidingdemon
#13
cuando te meten la sábana por el orto. Me lo ha dicho un amigo.
0
K
8
