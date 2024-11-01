Queroseno, aumentan las advertencias de vuelo en Europa. Verano en riesgo: sólo 2 países con reservas de hasta 90 días (italiano)

Sin nuevos suministros, el verano de los viajes está en peligro. Hay estados europeos que tienen un máximo de 8-10 días de reservas antes de interrumpir los vuelos. La situación en el fuel para el aviones en Europa es más crítico de lo que ha surgido hasta ahora. Dado que se espera que el combustible actual para aviones se agote entre la segunda y la tercera semana de mayo —incluidos los últimos cargamentos marítimos que llegan del Golfo Pérsico—, las reservas estratégicas del Viejo Continente corren el riesgo de ser insuficientes para permitir