edición general
9 meneos
63 clics
Queroseno, aumentan las advertencias de vuelo en Europa. Verano en riesgo: sólo 2 países con reservas de hasta 90 días (italiano)

Queroseno, aumentan las advertencias de vuelo en Europa. Verano en riesgo: sólo 2 países con reservas de hasta 90 días (italiano)

Sin nuevos suministros, el verano de los viajes está en peligro. Hay estados europeos que tienen un máximo de 8-10 días de reservas antes de interrumpir los vuelos. La situación en el fuel para el aviones en Europa es más crítico de lo que ha surgido hasta ahora. Dado que se espera que el combustible actual para aviones se agote entre la segunda y la tercera semana de mayo —incluidos los últimos cargamentos marítimos que llegan del Golfo Pérsico—, las reservas estratégicas del Viejo Continente corren el riesgo de ser insuficientes para permitir

| etiquetas: queroseno , advertencias , europa , reservas , 90 días
9 0 0 K 120 actualidad
9 comentarios
9 0 0 K 120 actualidad
skaworld #1 skaworld
Al final, ha tenido que venir Trump a poner fin a los chemtrails.
9 K 133
ipanies #2 ipanies
#1 Nadie hizo nunca tanto por la ecología y la turismofobia.
7 K 93
#8 Dav3n
#1 Y para quitarnos el turismo de encima, a ver si todos los que se hipotecaron para montar el pisito turístico de sus sueños recibe el premio a la especulación parasitaria este mismo año.
1 K 22
Priorat #4 Priorat
Hostia, igual puedo ir al Park Güell sin que haya mucho guiri.
1 K 26
#9 Dav3n
#4 Dios te oiga :foreveralone:
0 K 14
cocolisto #6 cocolisto
¿Vale eso de que da igual porque a algunos aviones solo le ponen 100€?
0 K 20
Elektr0 #5 Elektr0
Vamos a tener el aire más limpio en las ciudades saturadas por el turismo. Tengo que verlo , o respirarlo, para creerlo
1 K 18
Malinke #7 Malinke
¿Qué dos países son los que tienen esas reservas?
0 K 11
Actarus #3 Actarus
¡El postureo en Instagram en peligro!
Ahora me pondré a llorar porque las ciudades igual se ahorran holas de turistas este verano.
0 K 9

menéame