¿Qué queda del referéndum del Sáhara Occidental tras la reciente resolución 2797 de la ONU?

Esta resolución renueva la MINURSO y ordena una revisión en seis meses, pero el corazón del texto late en otra parte: el lenguaje consagra la autonomía marroquí como horizonte “realista” y omite el referéndum. No es un simple matiz; es un desplazamiento del marco. La “solución mutuamente aceptable” ya no incluye, de facto, la opción independentista, y eso reconfigura el sentido del proceso auspiciado por la ONU.

| etiquetas: referéndum del sáhara occidental , resolución 2797 , onu
#1 poxemita
Las cenizas cuando Pedro Sánchez se puso de lado de Marruecos y quemó cualquier opción posible.
#4 rob
#1 No te olvides de la ONU...
#2 Kamillerix
Traición tras traición... Diplomacia lo llaman >:-(
#3 pirat
#2 Traicionarles a ellos es la previa a hacérnoslo a nosotros.
Las Canarias así ya están expuestas a los delirios del sátrapa.
Cosas de patrirotas...
