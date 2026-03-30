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¿Qué pasa en Rusia?
¿Alguien sabe lo que ocurre en Rusia? Si no fuera por Dostoyevski, Rachmaninov y tantos otros artistas ignoraríamos aquel gran país.
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:
educación
,
franquismo
,
putin
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#2
Iruñakis
Rusia Rusia Rusia…Rusia everywhere!!! Alguno por lo que puedo ver tiene una extraña obsesión con ese país
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#1
Stathamdepueblo
-¡Ah, Rusia! Muy grande Rusia. Mucho ruso en Rusia. Emocionante la montaña rusa. Muy buena la ensaladilla rusa. Y muy bueno su cantante
Demis Ruso. ¿Y de qué parte de Rusia, si puede saberse?
-De la estepa
-¡Hombre! ¡Muy buenos los polvorones, muy buenos!
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#4
cocolisto
No sabemos lo que pasa con las intrigas y mangoneos en la UE,la policía "patriótica o el caso Montoro , como para saber lo que pasa en Rusia.
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#5
elTieso
*
El 90% de la respuesta es: ¡vodka! El 10% restante, té de polonio.
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#3
Assoka
*
#0
La Asociación no le ha retirado el premio tras quedar acreditado con el canje su condición de espía ruso.
Entre otros motivos porque canjearte no te acredita como espía, menuda estupidez.
¿O es que todos los civiles yankis canjeados por Rusia son automáticamente espías yankis?
0
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#6
BloodStar
#3
Pero abrazarse con el jefe del GRU y viajar con gente del GRU en avión, sí.
También hacer informes de la oposición te acredita como espía.
0
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Demis Ruso. ¿Y de qué parte de Rusia, si puede saberse?
-De la estepa
-¡Hombre! ¡Muy buenos los polvorones, muy buenos!
La Asociación no le ha retirado el premio tras quedar acreditado con el canje su condición de espía ruso.
Entre otros motivos porque canjearte no te acredita como espía, menuda estupidez.
¿O es que todos los civiles yankis canjeados por Rusia son automáticamente espías yankis?
También hacer informes de la oposición te acredita como espía.