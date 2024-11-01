edición general
¿Por qué odian a Europa?

El nuevo capitalismo que tiene al trumpismo como bandera política concibe al Estado como una empresa, a la ciudadanía como clientela, a la política como intercambio y al poder como el ejercicio de un derecho.

azathothruna #2 azathothruna
Porque no es cristiana, ni "american" ni habla ingles
Y mas razones
Los europedos se venden barato al parecer, visto como fueron corriendo con India
Algo me dice que asi como ayudar a alzarse a China pasara algo parecido con la India
Todo por ganancias a corto plazo y sin plan a futuro
Son BARBAROS al fin y al cabo
Trigonometrico #1 Trigonometrico
Algo estará haciendo bien si la odian ellos.
Josecoj #3 Josecoj
También odian a Europa esos que miran a Rusia con nostalgia pensándose que es la URSS
