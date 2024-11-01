¿Por qué odian a Europa?

En las últimas semanas he escrito tres artículos sobre Europa (este, este y este) en los que vengo a decir que la Unión Europea, sus valores, principios y propósitos iniciales, han sido traicionados y puestos al servicio de grandes corporaciones y grupos de poder. Se ha alcanzado tal grado de sumisión, incoherencia e impotencia política que, al menos a mí, incluso me avergüenza sentirme europeo...