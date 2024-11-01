edición general
¿Por qué odian a Europa?

En las últimas semanas he escrito tres artículos sobre Europa (este, este y este) en los que vengo a decir que la Unión Europea, sus valores, principios y propósitos iniciales, han sido traicionados y puestos al servicio de grandes corporaciones y grupos de poder. Se ha alcanzado tal grado de sumisión, incoherencia e impotencia política que, al menos a mí, incluso me avergüenza sentirme europeo...

YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... Sin embargo, en esta situación se produce una paradoja que conviene resolver si queremos reflexionar con lucidez sobre nuestro futuro: si la Unión Europea está “encadenada”, según la expresión de Sami Naïr en el título de su última obra; si no pone en práctica los valores progresistas originales; si ha sido y sigue siendo una socia fiel de Estados Unidos y ha aceptado someterse a sus dictados, ¿por qué la odian los grandes líderes del nuevo capitalismo tecnológico que tratan de dominar

Autarca #4 Autarca
No es por nada, pero los "los grandes líderes del nuevo capitalismo tecnológico que tratan de dominar el mundo y que utilizan al trumpismo y a la extrema derecha global para lograrlo", "Trump", y compañía son unos mentirosos profesionales

Y son muy capaces de criticar algo que en realidad les conviene
TikisMikiss #2 TikisMikiss
También podría escribir alguno sobre el oeste, norte o sur, eh...
rogerius #6 rogerius *
#2 Grande, Juan Torres. Una visión lúcida del panorama que enfrenta Europa.
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
por posturetas y pusilanimes
#5 Kuruñes3.0
Pues vete. A
