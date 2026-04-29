edición general
6 meneos
8 clics

Putin no sacará tanques ni misiles en el Día de la Victoria ante el temor de un ataque de Ucrania

El 9 de mayo, el Día de la Victoria soviética sobre la Alemania nazi en 1945, es para el Kremlin la fecha más sagrada de su calendario y el día en el que solía hacer una exhibición de fuerza ante el resto del mundo. Sin embargo, la marcha del próximo aniversario, el quinto desde que Rusia comenzó su invasión de Ucrania, no contará con carros de combate, transportes blindados ni misiles nucleares. Será la primera vez que eso ocurra en casi dos décadas.

| etiquetas: rusia , ucrania , guerra , 9 de mayo
6 0 0 K 79 politica
10 comentarios
6 0 0 K 79 politica
Pertinax #1 Pertinax *
En un rato diré algo sobre cierto alguien. :roll:
3 K 42
#5 Assoka
Normal. Conmemorar la derrota de los nazis escuece bastante a los ukros y podrían excitarse y lanzar alguna andanada de drones guiados por satélites de la OTAN
1 K 30
HeilHynkel #4 HeilHynkel *
No hay cosa que excite más a los pertinazis que una matanza entre el público civil.

Encima el dia que se celebra la derrota del III Reixh, su sociedad ideal.
0 K 19
SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
Que saque unos inflables-
0 K 14
DDJ #7 DDJ
Sería una gilipollez hacerlo, Feijóo sí los sacaría
1 K 13
g3_g3 #9 g3_g3
El que la saca pa enseñarla es un parguela. :troll:
0 K 10
#6 Fanpiro
España no sacará bombardeos pesados ni misiles intercontinentales en el próximo 12 de Octubre.
Pues lo mismo, no puedes sacar lo que no tienes.
0 K 10
g3_g3 #8 g3_g3
#6 Teniendo la cabra de la legión. Pa qué más?
1 K 30
#3 arreglenenlacemagico
por ley publicara algo de que el que no se imagine o hable de la inexistencia de vehiculos sera condenado a cadena perpetua todo arreglado
0 K 7

menéame