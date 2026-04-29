Putin no sacará tanques ni misiles en el Día de la Victoria ante el temor de un ataque de Ucrania

El 9 de mayo, el Día de la Victoria soviética sobre la Alemania nazi en 1945, es para el Kremlin la fecha más sagrada de su calendario y el día en el que solía hacer una exhibición de fuerza ante el resto del mundo. Sin embargo, la marcha del próximo aniversario, el quinto desde que Rusia comenzó su invasión de Ucrania, no contará con carros de combate, transportes blindados ni misiles nucleares. Será la primera vez que eso ocurra en casi dos décadas.