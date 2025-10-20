Putin y la guerra a Europa: el escenario del frente atlántico

Al rearmar su flanco este frente a Rusia, Europa ha descuidado un frente estratégico. No está preparada para defenderse en el oeste. Sin embargo, es por el Atlántico por donde Putin podría atacar —y ganar—. Stéphane Audrand firma un ejercicio de prospectiva que debería alertarnos.
| etiquetas: putin , rusia , geopolítica
Qué interés tiene Putin en Europa si no es en vendernos su petroleo??
Vender gas, patatas, uranio, titanio, grano y comprar servicios y coches.
No pueden ni con ucrania y se van a meter en europa
Prefiero que mis impuestos vayan a sanidad, educación etc que a tanques, misiles o bombas
Antes acabará Zelensky en el CPI ya que ni Rusia ni ninguno de los países importantes del Mundo con capacidad para arrestarlo están en el CPI, y año tras año un nuevo país abandona o deja sin efecto la jurisdicción del CPI ya sea con Putin o con Netanyahu
Por cierto, en el CPI se le está investigando por el supuesto secuestro de niños en el Dombas al haberlos retirado de zonas de combate, no por asesinato ni nada del estilo, si no me crees puedes googlear o preguntarle a Chatgpt
De nada