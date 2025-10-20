edición general
3 meneos
27 clics
Putin y la guerra a Europa: el escenario del frente atlántico

Putin y la guerra a Europa: el escenario del frente atlántico

Al rearmar su flanco este frente a Rusia, Europa ha descuidado un frente estratégico. No está preparada para defenderse en el oeste. Sin embargo, es por el Atlántico por donde Putin podría atacar —y ganar—. Stéphane Audrand firma un ejercicio de prospectiva que debería alertarnos.

| etiquetas: putin , rusia , geopolítica
2 1 0 K 30 politica
10 comentarios
2 1 0 K 30 politica
#4 luckyy
Estos psicópatas están empeñados en meternos en guerra y lo van a conseguir. Qué interés tiene Putin en Europa si no es en vendernos su petroleo??
3 K 62
HeilHynkel #7 HeilHynkel
#4

Qué interés tiene Putin en Europa si no es en vendernos su petroleo??

Vender gas, patatas, uranio, titanio, grano y comprar servicios y coches.
2 K 51
Free_palestine #8 Free_palestine *
La amenaza rusa de la semana

No pueden ni con ucrania y se van a meter en europa :palm:

Prefiero que mis impuestos vayan a sanidad, educación etc que a tanques, misiles o bombas
0 K 20
Supercinexin #6 Supercinexin
Pues habrá que comprar muchas armas a Papito para defendernos por ese importante flanco. Qué duda cabe, sólo un partidario de Putin podría opinar lo contrario.
0 K 19
manzitor #5 manzitor
Putin puede atacar por el Atlántico, y por el sur o por donde los grandes de la guerra digan que hay que meter pasta. No entiendo esa obsesión porque Putin ataque Europa. No puede con Ucrania, pero si atacaría al resto de Europa. Que me lo expliquen
0 K 11
#3 luckyy
la gilipollez del día de un sionazi!!!
1 K 10
alcama #1 alcama
Hasta que el asesino de Putin no acabe ante la corte penal internacional, no habrá justicia
3 K 8
YoSoyTuPadre #2 YoSoyTuPadre *
#1 Sigue soñando

Antes acabará Zelensky en el CPI ya que ni Rusia ni ninguno de los países importantes del Mundo con capacidad para arrestarlo están en el CPI, y año tras año un nuevo país abandona o deja sin efecto la jurisdicción del CPI ya sea con Putin o con Netanyahu


Por cierto, en el CPI se le está investigando por el supuesto secuestro de niños en el Dombas al haberlos retirado de zonas de combate, no por asesinato ni nada del estilo, si no me crees puedes googlear o preguntarle a Chatgpt

De nada
1 K 28
vicvic #9 vicvic
#2 Aunque sus cargos sean por secuestro infantil ha iniciado una invasión, con los asesinatos que ello supone, así que procede llamarle asesino, a parte de otros calificativos. Que sea difícil, imposible, verlo preso y en la cárcel como el delincuente que es no implica que no haya que pedirlo.
0 K 11
vicvic #10 vicvic
#1 Cuidado con insultar a Putin, que por aquí hay unos cuantos defensores de su fascismo que se enfadan...
0 K 11

menéame