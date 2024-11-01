Putin gana la guerra contra Irán y puede romper el aislamiento ruso [SUE]

Si la guerra en Irán se prolonga y el estrecho de Ormuz permanece cerrado, se prevén malas cosechas y una fuerte subida de los precios de los alimentos. El gran beneficiado es Rusia, que posee petróleo y fertilizantes, los dos productos básicos que habitualmente se transportan a través del estrecho. [...] “Rusia está bien posicionada para la era de extrema escasez que se avecina”, escribe Kirill Dmitriev, enviado de Putin para la cooperación económica, en X.