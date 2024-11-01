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Putin gana la guerra contra Irán y puede romper el aislamiento ruso [SUE]

Putin gana la guerra contra Irán y puede romper el aislamiento ruso [SUE]

Si la guerra en Irán se prolonga y el estrecho de Ormuz permanece cerrado, se prevén malas cosechas y una fuerte subida de los precios de los alimentos. El gran beneficiado es Rusia, que posee petróleo y fertilizantes, los dos productos básicos que habitualmente se transportan a través del estrecho. [...] “Rusia está bien posicionada para la era de extrema escasez que se avecina”, escribe Kirill Dmitriev, enviado de Putin para la cooperación económica, en X.

| etiquetas: rusia , guerra , irán , eeuu , israel , petróleo , fertilizantes , escasez
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3 comentarios
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Connect #2 Connect
Antes de entrar en Ucrania en febrero de 2022, Putin fue hasta Pekin (donde se celebraban los JJOO de invierno) para hablar con Xi Jinping y tener su apoyo.

Unos años después fue Trump quién habló con Putin en Alaska, antes de empezar un ataque a gran escala en Irán.

Putin siempre va, pero siempre sale ganando algo.
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#3 Perrota
Pero no era que mas sanciones no funcionaban y que el rublo va como un tiro? Para que cambiarlo?
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menéame