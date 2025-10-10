Putin dice que el Nobel de Paz ha sido otorgado en ocasiones “a personas que no han hecho nada por la paz” y elogia a Trump

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo este viernes que “ha habido casos en los que el Comité ha otorgado el Premio Nobel de la Paz a personas que no han hecho nada por la paz”, horas después de que el Comité Noruego anunciara su decisión de galardonar a la dirigente opositora venezolana María Corina Machado.
El Genocida Meachen Beguin, miembro del grupo terrorista Irgun y su parapeto político pero igualmente terrorista "Hagana", y fundador de las Fuerzas Israelíes de Ocupación, que aún siguen matando palestinos en Gaza y Cisjordania ahora mismo.
Aquí una de sus masacres más recordadas en el Líbano: en.wikipedia.org/wiki/Sabra_and_Shatila_massacre
Y cómo no, más reciente, la birmana Aung San Suu Kyi, que desde que se… » ver todo el comentario
Esas risas dan escalofrio.