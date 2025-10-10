edición general
6 meneos
7 clics
Putin dice que el Nobel de Paz ha sido otorgado en ocasiones “a personas que no han hecho nada por la paz” y elogia a Trump

Putin dice que el Nobel de Paz ha sido otorgado en ocasiones “a personas que no han hecho nada por la paz” y elogia a Trump

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo este viernes que “ha habido casos en los que el Comité ha otorgado el Premio Nobel de la Paz a personas que no han hecho nada por la paz”, horas después de que el Comité Noruego anunciara su decisión de galardonar a la dirigente opositora venezolana María Corina Machado.

| etiquetas: putin , nobel , paz , trump
5 1 0 K 61 actualidad
11 comentarios
5 1 0 K 61 actualidad
Comentarios destacados:    
antesdarle #3 antesdarle
Esperaré a que venga alguna multi de Tkachenko ha explicarlo
6 K 75
#7 arreglenenlacemagico
#3 el solo viene con sus 300 cuentas cuando quiere manejar la retorica aqui no se va a mojar como mucho un negativo por ahi xD
0 K 7
Dr.Who #8 Dr.Who *
Por recordar algunos premios nobel de la paz:

El Genocida Meachen Beguin, miembro del grupo terrorista Irgun y su parapeto político pero igualmente terrorista "Hagana", y fundador de las Fuerzas Israelíes de Ocupación, que aún siguen matando palestinos en Gaza y Cisjordania ahora mismo.

Aquí una de sus masacres más recordadas en el Líbano: en.wikipedia.org/wiki/Sabra_and_Shatila_massacre

Y cómo no, más reciente, la birmana Aung San Suu Kyi, que desde que se…   » ver todo el comentario
2 K 48
#11 PerritaPiloto
#8 Vamos a ver, que Obama se lo dieron a tes de merecérselo.
0 K 9
#1 arreglenenlacemagico
ahora los rusoplanistas no saben que pensar xD
2 K 28
SeñorPresunciones #9 SeñorPresunciones
Entre sátrapas siempre hay cierto colegueo.
0 K 12
a69 #6 a69
Las candidaturas al nobel son en enero. Para el año que viene se presenta Putin y Trump
0 K 11
#10 candonga1
#6 ... y Netanyahu.
1 K 30
gale #4 gale
Trump tiene unos celos tremendos de María Corina. Es como un niño pequeño.
0 K 10
platypu #5 platypu
#4 bueno al menos no la ha comparado con hitler como la verdadera izquierda española
1 K -5
#2 Emotivo *
Lis dos se están riendo del otro y de todo el mundo.
Esas risas dan escalofrio.
0 K 7

menéame