Putin autorizó la expropiación de viviendas abandonadas en territorios ucranianos ocupados por Rusia

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, firmó una ley que autoriza la expropiación de viviendas consideradas abandonadas en territorios de Ucrania ocupados por tropas rusas. La norma afecta a las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia y Kherson, anexionadas de forma ilegal por Moscú en 2022 y controladas solo parcialmente por las fuerzas rusas.