Putin autorizó la expropiación de viviendas abandonadas en territorios ucranianos ocupados por Rusia

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, firmó una ley que autoriza la expropiación de viviendas consideradas abandonadas en territorios de Ucrania ocupados por tropas rusas. La norma afecta a las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia y Kherson, anexionadas de forma ilegal por Moscú en 2022 y controladas solo parcialmente por las fuerzas rusas.

#1 pozz
Los nazis rusos haciendo lo único que saben hacer, saquear y robar... algo que llevan haciendo desde hace bastante mas de un siglo, un pais que podria ser asquerosamente rico, y esta mas cerca de parecer un estercolero tercermundista que cualquier pais occidental. :palm:
Me alegra saber que de esta deriva imperialista, ese pais de mierda va a desaparecer... si algo deja muy clara la historia, es uqe las derrotas militares por los delirios del gobernador autoritario, suelen tener nefastas consecuencias para ese chalado y el pais.
