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Por qué los puñetazos, golpes y gritos de Noma, el restaurante más valorado del mundo, nos interpelan a todos

Por qué los puñetazos, golpes y gritos de Noma, el restaurante más valorado del mundo, nos interpelan a todos

La denuncia de malos tratos dentro de una cocina no debería sorprender a nadie porque lo hemos convertido casi en cultura pop. Las audiencias televisivas han aplaudido episodios de Gordon Ramsay en "La Cocina del Infierno", o Alberto Chicote en "Pesadilla en la cocina", entre otros programas. En este tipo de restaurantes que aspiran a todos los premios y el máximo reconocimiento, el servicio no llega a la mesa sin el trabajo de estas jóvenes promesas sin contrato laboral profesional.

| etiquetas: restauración , noma , cierre , nómada , agresiones , vajaciones
16 3 0 K 236 Gastronomia
4 comentarios
16 3 0 K 236 Gastronomia
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
el postureo cateto hacen que los gilipollas se crezcan demasiado
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EstilistaDeComadrejas #2 EstilistaDeComadrejas
Comida de lujo para ricachones de mierda y maltrato a los trabajadores, qué raro :roll:
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Kantinero #3 Kantinero
No hace falta que sean estrellas MIchelin
Las cocinas de muchos restaurantes son verdaderas cámaras de sufrimiento, no solo por los chefs, el ambiente entre compañeros a veces es irrespirable, se trabaja muchas horas, con mucha presión, hay movidas por los turnos, por los festivos, eso en restaurantes normales, no quiero imaginar como será en los estrella Michelin
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Chinchorro #4 Chinchorro
Hay mucho tarado mental que piensa que maltratar es enseñar y que "la letra con sangre entra". Te dicen que lo hacen por tu bien, que la experiencia te hará más fuerte, pero en el fondo no son más que unos sádicos que disfrutan maltratando y destrozando la salud física y mental de los demás.
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