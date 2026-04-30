Las pullas de Carlos III a Trump que han incendiado la Casa Blanca

El primer dardo llegó disfrazado de lección de historia. Carlos III recordó, en tono de anécdota amable, que sin la intervención británica los estadounidenses hablarían francés hoy, según recoge la cobertura del encuentro. El segundo golpe fue más sutil y más afilado. El rey introdujo en su intervención una referencia al cambio climático y a la necesidad de cooperación internacional para frenarlo, justo delante de un presidente que ha hecho del negacionismo climático bandera política.