edición general
3 meneos
34 clics
De su pulla a Sánchez a su inesperado comentario a Feijóo: así fue el paso de Mariano Rajoy por ‘El Hormiguero’ este jueves 13 de noviembre

De su pulla a Sánchez a su inesperado comentario a Feijóo: así fue el paso de Mariano Rajoy por ‘El Hormiguero’ este jueves 13 de noviembre

El expresidente del Gobierno visitó el programa de Pablo Motos para presentar su libro ‘El arte de gobernar’ y dejó titulares sobre Sánchez, Feijóo, las redes sociales y el futuro del país. Mariano Rajoy cerró la semana en 'El Hormiguero' con una entrevista en la que, entre bromas y reflexiones, demostró que su particular estilo de comunicación sigue intacto. El expresidente del Gobierno acudió al programa de Antena 3 para presentar "El arte de gobernar. Secretos y fundamentos humanos de la sabiduría política", un libro en el que recopila sus..

| etiquetas: mariano rajoy , pulla , sanchez , comentario , feijóo , el hormiguero
3 0 1 K 33 politica
9 comentarios
3 0 1 K 33 politica
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
En su libro. El Arte de Gobernar, seguro que pondrá por fin quien es M Rajoy. :troll:
3 K 59
crob #2 crob
'El arte de gobernar o no' hubiera sido más apropiado
2 K 45
Peka #3 Peka
La cuarta noticia sobre M. RAjoy en el hormiguero: www.meneame.net/search?q=hormiguero
1 K 24
elgranpilaf #7 elgranpilaf *
Escoria, como todos los de su puto partido podrido
2 K 16
Casiopeo #4 Casiopeo
La mediocridad simpática, el niño pijo de provincias enchufado simpaticón. Ahora , Feijoó, lo mismo pero sin gracia.
1 K 14
Expat_Guinea_Ecuatorial #5 Expat_Guinea_Ecuatorial
Eso es un bulo. Eso sí, los meneantes no van a dejar de repetirlo
0 K 10
riazor97 #6 riazor97
Yo es que me niego ya a ver al Naranjito de la Moto, me decis si su entrevista fue acida? o fue otro masaje a la derecha como siempre?? lo digo por lo de Mazon y el Amador de Ayuso como noticias de actualidad... O se centro en la mujer de Perro Sanche o el putero de abalos??

Por cierto, me deja intrigado tb si habla del tal M.Rajoy en su libro... llegaria a conocerlo??
1 K 10
Apotropeo #8 Apotropeo
‘El arte de gobernar'.
Este tío debería de dedicarse a la comedia, es todo un crack
0 K 9
#9 Einwanderer
El nuevo Maquiavelo
0 K 7

menéame