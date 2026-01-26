La pugna entre Trump y China por la hegemonía en Latinoamérica

Estados Unidos es el primer socio comercial de América Latina pero el gigante asiático está al acecho. Pekín ya ha anunciado que "continuará profundizando" en su relación con Latinoamérica "incluida Venezuela". La rivalidad entre Washington y Pekín se ha intensificado tras la decisión del presidente Donald Trump de atacar Venezuela. El avance de China en América Latina ha sido uno de los fenómenos recientes más constantes y menos atendidos de la política internacional.