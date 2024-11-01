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Puente tira de hemeroteca para retratar al PP tras su decisión de rebajar la pena a Aldama

Puente tira de hemeroteca para retratar al PP tras su decisión de rebajar la pena a Aldama

“Empezó su carrera abrazada a Marcial Dorado y la acaba abrazado a Aldama”, ha sentenciado el ministro como respuesta a la petición de los populares de rebajar la pena a Aldama.

| etiquetas: puente , hemeroteca , feijóo , pp , aldama
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4 comentarios
17 2 0 K 198 politica
#3 vGeeSiz
retratar al PP? xD xD xD

Puente, deja las drogas, es un corrupto como vosotros, que además os vende por una pena menor
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mikhailkalinin #2 mikhailkalinin
Debería hacerse una ley para que el titular de los departamentos ministeriales sea una persona que tenga titulación y experiencia en el ramo en concreto. Lo que hace es el trabajo de un parlamentario, no de un ministro. Pasó lo mismo con Irene Montero, nos perdimos una gran parlamentaria y nos tuvimos que comer una ministra calamitosa.
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yoma #4 yoma
#2 Como hicieran una ley para que los dirigentes políticos tuvieran por lo menos dos neuronas funcionando, la derecha no encontraría representantes. :troll:
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menéame