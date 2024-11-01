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Puente tira de hemeroteca para retratar al PP tras su decisión de rebajar la pena a Aldama
“Empezó su carrera abrazada a Marcial Dorado y la acaba abrazado a Aldama”, ha sentenciado el ministro como respuesta a la petición de los populares de rebajar la pena a Aldama.
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#1
nereira
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www.meneame.net/story/feijoo-califica-escandalo-decision-fiscalia-no-r
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#3
vGeeSiz
retratar al PP?
Puente, deja las drogas, es un corrupto como vosotros, que además os vende por una pena menor
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#2
mikhailkalinin
Debería hacerse una ley para que el titular de los departamentos ministeriales sea una persona que tenga titulación y experiencia en el ramo en concreto. Lo que hace es el trabajo de un parlamentario, no de un ministro. Pasó lo mismo con Irene Montero, nos perdimos una gran parlamentaria y nos tuvimos que comer una ministra calamitosa.
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#4
yoma
#2
Como hicieran una ley para que los dirigentes políticos tuvieran por lo menos dos neuronas funcionando, la derecha no encontraría representantes.
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Puente, deja las drogas, es un corrupto como vosotros, que además os vende por una pena menor