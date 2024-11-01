Feijóo califica de "escándalo" la decisión de la Fiscalía de no reducir la solicitud de pena a Aldama

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado de "escándalo" la decisión de la Fiscalía de no reducir la petición de pena a Víctor de Aldama pese a su colaboración con la justicia en el caso Mascarillas. "Lo que es un escándalo es que la Fiscalía General del Estado intervenga en una decisión de un fiscal anticorrupción que hemos acreditado su independencia y su profesionalidad y no deje actuar conforme a su propia doctrina"