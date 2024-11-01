edición general
8 meneos
18 clics
Feijóo califica de "escándalo" la decisión de la Fiscalía de no reducir la solicitud de pena a Aldama

Feijóo califica de "escándalo" la decisión de la Fiscalía de no reducir la solicitud de pena a Aldama

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado de "escándalo" la decisión de la Fiscalía de no reducir la petición de pena a Víctor de Aldama pese a su colaboración con la justicia en el caso Mascarillas. "Lo que es un escándalo es que la Fiscalía General del Estado intervenga en una decisión de un fiscal anticorrupción que hemos acreditado su independencia y su profesionalidad y no deje actuar conforme a su propia doctrina"

| etiquetas: feijóo , aldama , penas
6 2 0 K 79 politica
16 comentarios
6 2 0 K 79 politica
Comentarios destacados:      
pedrobotero #1 pedrobotero
Que papo tiene el fulano, y ni se pone rojo al decirlo!
6 K 81
Chinchorro #3 Chinchorro
#1 No se pone rojo nunca, su amigo Marcial lo untó bien de cremita en el yate.
3 K 41
MyNameIsEarl #11 MyNameIsEarl
#3 estos son los que apoyan al risketo (o apoyaban , cada día cambian de discurso). Con el indulto que se llevaron los del Capitolio entiendo que no pida menos para alguien que está trabajando duro por ellos.
0 K 7
#2 KaBeKa
La guinda de todo esto sería que el pp no puedan salvar a aldama y este saque la guitarra y se ponga a cantar.
Menuda fiesta se montaría...
5 K 69
pedrobotero #5 pedrobotero
#2 igual van por ahí los tiros...
1 K 17
#8 chavi
#2 Bueno, le han bajado la pena a la mitad, que no es moco de pavo.

Lo que quería Feijoó es darle el fachapass completo.
1 K 22
Nube_Gris #6 Nube_Gris
Si activas la pista de subtítulos de esas declaraciones aparece escrito: "¿Ves como hacemos todo lo que podemos para rebajarte la pena a cambio de que inventes mierdas que incluyan al presidente?"
2 K 41
#14 malditopendejo
#6 Aldama, se fuerte. Para mí que tienen ese mensaje como plantilla.
1 K 16
josde #4 josde
Voxpopuli y Feijoo vaya dos.
0 K 20
#12 Eltioletanias
Y por qué tiene Feojoo tanto interés en que le reduzcan la pena a un criminal que hasta lo exige en público?
Eso sí que es un escándalo
1 K 14
#9 Suleiman
Flipante lo de este tío... Defendiendo a un ultra estafador (73 millones que tiene fuera del país, más implicado en 200'millones por estafa en hidrocarburos) y luego niegan que es una marioneta del PP....
0 K 13
oceanon3d #16 oceanon3d
#9 Me apuesto algo que en la trama de los hidrocarburos esta metido medio PP ...

La FG esta ya tardando en destituir a Luzon de su cargo ... no valen medias tintas con esta gente. Si ladra El Mundo y el PP que ladren.
0 K 8
#7 chavi
:palm: :palm: :palm: :palm: :palm:

Pero si se la han reducido a la mitad !!
Para Abalos piden 24 años
Para Koldo 19
Y Para el cerebro y gestor de todo esto 7. Y a ver si aún le dejan irse de rositas con los 200 millones que nos robó a todos.
0 K 12
ipanies #10 ipanies
Y que no se olvide del escándalo que es que a Vito Quiles lo llamen influencer!!!!???
0 K 12
#15 malditopendejo
#10 peor, lo llama periodista. Y mira que la profesión ya está bastante denigrada....
0 K 7
oceanon3d #13 oceanon3d
Cada día mas claro que tiene un pacto con el PP para que largue lo que sea contra el Perro y como pago al favor le han prometido ayuda para evitar la prisión vía fiscales y jueces del clan "el que pueda que haga".

Cada día el asunto es mas escandaloso y da hasta miedo.

Se me viene a la cabeza el acierto del eslogan aquel del PP de hace dos años; Mafia o democracia.
0 K 8

menéame