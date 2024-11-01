Feijóo califica de "escándalo" la decisión de la Fiscalía de no reducir la solicitud de pena a Aldama

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado de "escándalo" la decisión de la Fiscalía de no reducir la petición de pena a Víctor de Aldama pese a su colaboración con la justicia en el caso Mascarillas. "Lo que es un escándalo es que la Fiscalía General del Estado intervenga en una decisión de un fiscal anticorrupción que hemos acreditado su independencia y su profesionalidad y no deje actuar conforme a su propia doctrina"
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Menuda fiesta se montaría...
Lo que quería Feijoó es darle el fachapass completo.
Eso sí que es un escándalo
La FG esta ya tardando en destituir a Luzon de su cargo ... no valen medias tintas con esta gente. Si ladra El Mundo y el PP que ladren.
Pero si se la han reducido a la mitad !!
Para Abalos piden 24 años
Para Koldo 19
Y Para el cerebro y gestor de todo esto 7. Y a ver si aún le dejan irse de rositas con los 200 millones que nos robó a todos.
Cada día el asunto es mas escandaloso y da hasta miedo.
Se me viene a la cabeza el acierto del eslogan aquel del PP de hace dos años; Mafia o democracia.