Puente contempla posibles fallos en la vía de Adamuz por un "pecado de juventud" pero no había "elementos que dijeran que estaba mal"
"Ha sido un palo muy gordo", dice el ministro, que evita afirmar si asumiría responsabilidades si el siniestro tuviera que ver con Adif.
etiquetas
tren
renfe
puente
transporte
ademuz
actualidad
#3
guixOS
Pues me gustaría saber si cada vez que uno coja el tren, va a haber muchos pecados de juventud de esos.
#5
humono
#3
Contexto dentro de la noticia: "ha estado funcionando ocho meses sin dar ningún problema". "Ya tenía un tiempo de rodaje, no hablamos de los primeros 15 días".
No valoro, solo el contexto.
#1
Katos
Todo lo que no sea dimitir es negligencia.
#2
Jakeukalane
Creo que 20 minutos podría tener una entrada en un diccionario que pusiera: Véase descontextualización.
#4
Mala
Ahora que le toca de cerca la responsabilidad, no se atreve a decir ninguna parida.
#6
maxxcan
En la vida real, no hay nada seguro, todas las personas asumimos riesgos cuando salimos de casa, cogemos el coche, las bicicleta, el tren, el avión. Muchas veces hay errores claros y causas directas, pero la mayor parte del tiempo es una suma de circunstancias, una suma de fallos o un un conjunto incluso de casualidades desafortunadas. Eso es algo que en una sociedad inmadura como la nuestra no queremos entender. En todo caso, tampoco podemos pretender que se sepa en 2 días saber realmente qué ha pasado, ni qué o quienes pueden ser responsables.
#7
euacca
#6
Todo es un riesgo, pero si saltas en paracaídas el riesgo es mayor que si haces vida normal. Si te pones el cinturón de seguridad el riesgo es menor que si no te lo pones. Que sea inevitable correr riesgos no significa que no haya que trabajar para reducirlos y asumir responsabilidades si no se hizo.
No valoro, solo el contexto.