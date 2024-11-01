Puedes leer los correos electrónicos de Epstein como si estuvieras en su Gmail [EN]

Un proyecto web reciente cambia esa experiencia por completo. En lugar de obligar a los lectores a navegar entre archivos, presenta los correos electrónicos dentro de una interfaz familiar, similar a la de Gmail, lo que hace que el archivo parezca una bandeja de entrada real y convierte una colección desordenada de documentos en algo mucho más fácil de explorar, buscar y comprender
| etiquetas: epstein , archivos de epstein , buscador
Enlace directo: www.jmail.world/
www.jmail.world/thread/EFTA02559161?view=inbox
Se sincroniza tambien cloud?