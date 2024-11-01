edición general
Puedes leer los correos electrónicos de Epstein como si estuvieras en su Gmail [EN]

Un proyecto web reciente cambia esa experiencia por completo. En lugar de obligar a los lectores a navegar entre archivos, presenta los correos electrónicos dentro de una interfaz familiar, similar a la de Gmail, lo que hace que el archivo parezca una bandeja de entrada real y convierte una colección desordenada de documentos en algo mucho más fácil de explorar, buscar y comprender

YoSoyTuPadre #1 YoSoyTuPadre *
Por si alguien quiere pasar el rato

Enlace directo: www.jmail.world/
YoSoyTuPadre #2 YoSoyTuPadre
Si poneis palabras como "island" o " party", encontrais cosas tan interesantes como:
www.jmail.world/thread/EFTA02559161?view=inbox
#4 meneandotela
#2 no veo qué puede tener de interesante.
YoSoyTuPadre #7 YoSoyTuPadre
#4 Te lo explica #6
eltxoa #6 eltxoa
#2 Me parece que van a tener que mirar que hay en el suelo de la isla esa. :ffu: <:(
Doisneau #5 Doisneau
La epstein experience...

Se sincroniza tambien cloud? :troll:
#3 topecb
#0 Juraría que ya lo he visto 1 o 2 veces pero creo que no llegó a portada
