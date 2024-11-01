Puedes demandar gratis a la mutua para que pague tu tratamiento privado

Aunque teóricamente las mutuas no tengan ánimo de lucro, sí que pagan nóminas y/o facturas a personas que quieren seguir cobrando y cuanto más mejor. Por eso tienen interés económico en “derivarte a la Seguridad Social” y no darte la baja por contingencias profesionales, así como interés económico en proporcionarte el tratamiento médico lo más barato posible y darte de alta cuanto antes cuando sí que te dan la baja. Por eso se producen casos como el de la sentencia que vamos a comentar.