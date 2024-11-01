edición general
¿Pueden denunciarte por avisar de un control de tráfico en una red social? Es lo que le ha pasado a una conductora de Ibiza

Los agentes comenzaron a notar que el flujo de vehículos por la vía disminuía considerablemente, observando cómo varios vehículos usaban un camino vecinal paralelo al punto en el que se encontraban para evitar el control. Los guardias civiles comprobaron la existencia de un grupo de Telegram activo en la isla cuyo objetivo es comunicar de incidencias en el tráfico en Ibiza. En esta red social pudieron comprobar que efectivamente había un mensaje alertando del control en esa carretera.

DrEvil #5 DrEvil
La infracción grave según el artículo 36.23 de la norma que hace referencia al "uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información". En concreto, se le aplicaría esta última acepción, es decir, la de poner…   » ver todo el comentario
3 K 45
#2 Jacusse *
Waze es para eso.

Los policías tendrán que ponerse las pilas.
3 K 41
DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
Uhmmm telegram no se pq es de contenido libres... ejem... pero en waze te dan la opción inequívoca para esto. Pq en telegram, en teoría privado, es malo y en waze o google maps q es público no?
1 K 15
#6 mcfgdbbn3
Dejando de lado que NO se debería de avisar de los controles (a lo hecho, techo, y si no os vais en taxi o autobús), deberían estar al quite con estas cosas, si pones un control en una carretera, revisa los caminos vecinales para poner ahí otros controles. De hecho el de la carretera principal ni siquiera tiene por qué ser un control como tal, con aparentar que lo es, es suficiente, y en el de las vías secundarias pones el de verdad y ahí trincas las multas.
0 K 12
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
pues si que pueden, y bien que hacen
0 K 7
#4 Jacusse
#3 no estoy de acuerdo en que te multen por esa estupidez.

Estamos en 2026.
1 K 22

