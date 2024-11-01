¿Pueden denunciarte por avisar de un control de tráfico en una red social? Es lo que le ha pasado a una conductora de Ibiza

Los agentes comenzaron a notar que el flujo de vehículos por la vía disminuía considerablemente, observando cómo varios vehículos usaban un camino vecinal paralelo al punto en el que se encontraban para evitar el control. Los guardias civiles comprobaron la existencia de un grupo de Telegram activo en la isla cuyo objetivo es comunicar de incidencias en el tráfico en Ibiza. En esta red social pudieron comprobar que efectivamente había un mensaje alertando del control en esa carretera.