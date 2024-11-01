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¿Puede extenderse el modelo Milei-Trump al resto de la región?
La pregunta no es si el modelo Milei-Trump puede replicarse, sino por qué, de pronto, suena verosímil.
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#2
Dragstat
"A más de una cuarta parte de los menores de 25 años del continente les resulta indiferente vivir bajo una democracia o una dictadura"
Están eligiendo dictadura indirectamente. Es como el que no va a votar el día de las elecciones. Aunque no vaya está votando al no ir.
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#4
Un_señor_de_Cuenca
La madre que les trajo, la foto de la miniatura es muy siniestra. Parecen las sonrisas de dos personajes de película de terror.
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#1
JackNorte
No somos capaces ni de parar un genocidio, ni a los que lo apoyan .
La progresion es bastante logica.
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#3
Robe7064
KKKast lleva 15 días y está haciendo de las suyas. Tantas burradas y barrabasadas juntas que la izquierda está pasmada (bueno, no es difícil).
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Están eligiendo dictadura indirectamente. Es como el que no va a votar el día de las elecciones. Aunque no vaya está votando al no ir.
La progresion es bastante logica.