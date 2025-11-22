El pueblo fantasma de Albacete que sorprende a quien lo encuentra: calles de piedra y un río transparente

Entre frondosos barrancos y montañas que parecen custodiar secretos antiguos, se encuentra Alcadima, un pueblo abandonado cuya esencia permanece intacta a pesar del paso del tiempo. A medio camino entre Ayna y Liétor, este rincón olvidado de la Sierra del Segura se ha convertido en un destino singular para quienes buscan desconexión, historia y naturaleza en estado puro. Llegar hasta Alcadima no es sencillo, y quizá ahí resida gran parte de su encanto. No hay carreteras principales ni secundarias que conduzcan hasta él. El visitante debe aden