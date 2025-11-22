El pueblo fantasma de Albacete que sorprende a quien lo encuentra: calles de piedra y un río transparente

Entre frondosos barrancos y montañas que parecen custodiar secretos antiguos, se encuentra Alcadima, un pueblo abandonado cuya esencia permanece intacta a pesar del paso del tiempo. A medio camino entre Ayna y Liétor, este rincón olvidado de la Sierra del Segura se ha convertido en un destino singular para quienes buscan desconexión, historia y naturaleza en estado puro. Llegar hasta Alcadima no es sencillo, y quizá ahí resida gran parte de su encanto. No hay carreteras principales ni secundarias que conduzcan hasta él. El visitante debe aden
No es que el valle haya aparecido en Menéame 350.000 veces, es que ambos programan rutas turísticas basadas en cierta manifestación cultural de culto, festivales de cine y órgano incluídos, que no solo no ha menoscabado su modo de vida ni su entorno, sino que además lo siguen promoviendo por beneficiosos para la comarca gracias al turismo rural.
Así, como dato.
youtu.be/i6LVSWYjy3Y?si=8fPK5LdvJEYx_SJK
Una de tus películas favoritas se rodó en esos parajes.