El pueblo fantasma de Albacete que sorprende a quien lo encuentra: calles de piedra y un río transparente

Entre frondosos barrancos y montañas que parecen custodiar secretos antiguos, se encuentra Alcadima, un pueblo abandonado cuya esencia permanece intacta a pesar del paso del tiempo. A medio camino entre Ayna y Liétor, este rincón olvidado de la Sierra del Segura se ha convertido en un destino singular para quienes buscan desconexión, historia y naturaleza en estado puro. Llegar hasta Alcadima no es sencillo, y quizá ahí resida gran parte de su encanto. No hay carreteras principales ni secundarias que conduzcan hasta él. El visitante debe aden

#1 cocococo
Como publicaron la existencia de ese pueblo en Menéame... luego se divulgará la noticia en todas partes, se llenará todo de turistas y a tomar por culo el pueblo. Mañana calles llenas de guiris y un río contaminado lleno de mierda.
#2 Lyovin81
#1 Y eso si no montan una macrogranja de cerdos o una mina a cielo abierto...
#6 rogerius
#1 Mi pueblo se ha llenado de guiris siguiendo a un paraguas. Se paran delante de la iglesia y miran para arriba. Y el Indalecio, el del bar, ha subido los precios. Dice que no puede cobrarnos menos a los del pueblo porque sería un agravio comparativo y que, además, Europa lo prohíbe. Como me eche a la cara a esa señora… aunque igual la hostia habría que dársela al Indalecio… :troll:
#7 Pertinax
#1 Alcadima está entre Ayna y Lietor, a escasos kilómetros unos de otros.

No es que el valle haya aparecido en Menéame 350.000 veces, es que ambos programan rutas turísticas basadas en cierta manifestación cultural de culto, festivales de cine y órgano incluídos, que no solo no ha menoscabado su modo de vida ni su entorno, sino que además lo siguen promoviendo por beneficiosos para la comarca gracias al turismo rural.

Así, como dato.
#10 Pertinax
#7 Aprovecho para enlazar, otra vez, a un documental genial de los alrededores de este pueblo, que algunos se empeñan en mantener oculto, como si eso fuera bueno.
youtu.be/i6LVSWYjy3Y?si=8fPK5LdvJEYx_SJK
#5 estemenda
No es por despreciar al pueblo pero no me parece ni sorprendente ni muy bonito siquiera :-S
#8 Pertinax
#5 www.meneame.net/story/moustache-pero-esa-otra-historia/c07#c-7
Una de tus películas favoritas se rodó en esos parajes. :troll:
#9 manzitor
No es el único pueblo de Albacete abandonado. No diré donde :->
#3 Klamp
Noticia enviada por el concejal de turismo de dicho pueblo?
#4 zanguangaco
#3 No.
