El pueblo de la 'España vaciada' que va a volver a tener 2.000 vecinos: lo ha conseguido con inmigración y pisos 'low cost'

El pueblo de la 'España vaciada' que va a volver a tener 2.000 vecinos: lo ha conseguido con inmigración y pisos 'low cost'

Paredes de Nava aspira a recuperar este año su población de hace diez años al calor de un programa pionero de vivienda social de la socimi Tutecho

6 comentarios
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Así que si la elite española deja de aliarse con los republicanos estadounidenses y su secta de pederastas para subirnos los precios, la gente va y vive, la españa vaciada se llena!

Al final solo tenemos que deshacernos de esta elite de pederastas follaniños satanicos
g3_g3 #3 g3_g3
Y alcalde del PP, contra todo prejuicio. :-O
cax #5 cax
Es solo superar los prejuicios racistas y xenófobos y las sociedades florecen y prosperan. Solo quienes están interesados en implantar el miedo, el odio y la desesperanza, las ratas nazis y fascistas para sacar rédito político, están siempre en contra de estas iniciativas esperanzadoras. Ojalá aparezcan más iniciativas como esta en el futuro.
#2 encurtido
Empleo hay de sobra, hay más de 1.200 sin cubrir, sin contar las necesidades sociosanitarias y de la Renault

Si al final se resume en este hecho, que sucede en muy pocos pueblos siendo lo demás es insignificante y daría igual que el alcalde se ponga a regalar casas. Muchos de los que vivimos en grandes ciudades tenemos casa gratis en el pueblo o podríamos pagarla al contado.
pollorudo #4 pollorudo
Conozco el caso. Sabéis cómo se consigue construir vivienda asequible? SPOILER: Liberando suelo urbanizable y reduciendo absurdas regulaciones y trabas burocráticas. Es un tema de voluntad política.
Anomalocaris #6 Anomalocaris
#4 Y evitando que los especuladores acaparen las viviendas. Eso también es un tema de voluntad política.
