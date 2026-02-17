·
15

81
clics
El pueblo de la 'España vaciada' que va a volver a tener 2.000 vecinos: lo ha conseguido con inmigración y pisos 'low cost'
Paredes de Nava aspira a recuperar este año su población de hace diez años al calor de un programa pionero de vivienda social de la socimi Tutecho
|
etiquetas
:
vivienda
,
españa
,
vaciada
12
3
0
K
170
actualidad
6 comentarios
#1
NPCMeneaMePersigue
Así que si la elite española deja de aliarse con los republicanos estadounidenses y su secta de pederastas para subirnos los precios, la gente va y vive, la españa vaciada se llena!
Al final solo tenemos que deshacernos de esta elite de pederastas follaniños satanicos
6
K
52
#3
g3_g3
Y alcalde del PP, contra todo prejuicio.
2
K
36
#5
cax
Es solo superar los prejuicios racistas y xenófobos y las sociedades florecen y prosperan. Solo quienes están interesados en implantar el miedo, el odio y la desesperanza, las ratas nazis y fascistas para sacar rédito político, están siempre en contra de estas iniciativas esperanzadoras. Ojalá aparezcan más iniciativas como esta en el futuro.
1
K
17
#2
encurtido
Empleo hay de sobra, hay más de 1.200 sin cubrir, sin contar las necesidades sociosanitarias y de la Renault
Si al final se resume en este hecho, que sucede en muy pocos pueblos siendo lo demás es insignificante y daría igual que el alcalde se ponga a regalar casas. Muchos de los que vivimos en grandes ciudades tenemos casa gratis en el pueblo o podríamos pagarla al contado.
1
K
13
#4
pollorudo
*
Conozco el caso. Sabéis cómo se consigue construir vivienda asequible? SPOILER: Liberando suelo urbanizable y reduciendo absurdas regulaciones y trabas burocráticas. Es un tema de voluntad política.
0
K
6
#6
Anomalocaris
#4
Y evitando que los especuladores acaparen las viviendas. Eso también es un tema de voluntad política.
0
K
6
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
