Publicado el informe preliminar del accidente del avión de UPS al que se le desprendió un motor al despegar de Louisville

Están bajo sospecha varios componentes de la estructura que lo sujetaba bajo el ala.

manbobi #1 manbobi *
No menciona el vuelo 191 de American Airlines. Parece similar.
es.wikipedia.org/wiki/Vuelo_191_de_American_Airlines
Un_señor_de_Cuenca #4 Un_señor_de_Cuenca
#1 Se parecen mucho, aunque ese accidente fue provocado por los operarios de las líneas aéreas que no siguieron las instrucciones de Boeing para desmontar el motor. Supongo que tantos años después no se habrá repetido lo mismo. Espero.
carademalo #3 carademalo
Tal y como funciona UPS, que pasen a recogerlo a un punto de recogida. ¬¬
#2 Aas59
Chatarra americana
kumo #6 kumo *
Para lo interesante aquí son dos puntos:

Motivo por el que hay una separación del motor.
Motivo por el que el avión no se eleva con dos motores operativos.

Ambas cosas cosas pueden ser por una concatenación de fallos o por algún motivo bastante simple. Pero hay que averiguarlos. En cualquier caso, fue una putada gorda :-(

Es curioso ver como en todas las fotos el avión tiene el mismo ángulo, menos en la última donde se aprecia como ha tenido que cambiar ya de actitud.
Pablosky #7 Pablosky
#6 "Motivo por el que el avión no se eleva con dos motores operativos."

Me juego algo a que al irse el motor también se llevó parte del sistema hidráulico con él, así que unos 5 ó 10 segundos más tarde no tendrían controles funcionales en el avión.
barni #8 barni *
#6 Motivo por el que el avión no se eleva con dos motores operativos.

Viendo las fotos del informe, es más que probable que el motor 2 haya tragado partes del motor que se desprendió. Con lo cual la cuestión pasaría por preguntarse si un avión de carga lleno de combustible puede despegar con UN motor operativo (asumiendo que el motor 3 lo estaba).
#5 JGG
Me parece inverosímil que un motor pueda llegar a desprenderse del ala hoy en día.
