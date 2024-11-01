edición general
PSPV y Compromís acusan a Rubén Gisbert de farsante y él anuncia una querella contra la jueza de la dana

Gisbert ha defendido que su asociación representa a ocho familiares de fallecidos por la dana y acude a Les Corts "como valenciano y como vecino de Catarroja". "Con la verdad y con educación se va a todas partes", ha afirmado, denunciando que sufre un "constante y machacante proceso de difamación" . Presidente de 'Sólo el Pueblo Salva al Pueblo', al youtuber Rubén Gisbert le responsabilizan de "aprovecharse de la tragedia humana" de la dana y de actuar como "un simple farsante" por simular que estaba "de rodillas manchandose de barro"

kenshinbh
Esta es la basura de persona que se llenó de barro para parecer más sucio de lo que realmente es.
egon_
#2 Esta es la basura de persona que se llenó de barro para parecer más menos sucio de lo que realmente es

Corregido ;)

Corregido ;)
Ratoncolorao
El pobre sufre un proceso de difamación y me da tanta pena...
MPPC
Ya han abierto la veda para la caza de la jueza.
Bapho
#6 llevan asi 1 año. Esta misma denuncia la hicieron algunos de los acusados hace meses y fue desestimada por el TSJCV, es postureo en la comisión.
#9 Marisadoro *
".. 700 muertos, eso no hay Cristo que lo tape"

m.youtube.com/watch?v=1vtx8i0s1_Y
pablisako
youtu.be/RCHahXaQNKc
Muy interesante el relato de los hechos. Se marcó una currada brutal y puso dinero de su bolsillo para comprar medicinas y otras cosas. Todo mi apoyo a Rubén. VIVA TREVIJANO.
Mauricio_Colmenero
Mira, como en 1.936 ... y los fachas mirando y comiendo palomitas.
pirat
Otro creído meándose en la cara de las víctimas.
Aquí se han pasao los peperos, es vomitivo...
Con lo de la asociación ultra asturiana del día anterior demuestran un desprecio absoluto a todas las víctimas de la tragedia, difícil de superar.
