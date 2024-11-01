PSPV y Compromís acusan a Rubén Gisbert de farsante y él anuncia una querella contra la jueza de la dana

Gisbert ha defendido que su asociación representa a ocho familiares de fallecidos por la dana y acude a Les Corts "como valenciano y como vecino de Catarroja". "Con la verdad y con educación se va a todas partes", ha afirmado, denunciando que sufre un "constante y machacante proceso de difamación" . Presidente de 'Sólo el Pueblo Salva al Pueblo', al youtuber Rubén Gisbert le responsabilizan de "aprovecharse de la tragedia humana" de la dana y de actuar como "un simple farsante" por simular que estaba "de rodillas manchandose de barro"
| etiquetas: pspv , compromís , dana , comisión , jueza
másmenos sucio de lo que realmente es
Corregido
Muy interesante el relato de los hechos. Se marcó una currada brutal y puso dinero de su bolsillo para comprar medicinas y otras cosas. Todo mi apoyo a Rubén. VIVA TREVIJANO.
Aquí se han pasao los peperos, es vomitivo...
Con lo de la asociación ultra asturiana del día anterior demuestran un desprecio absoluto a todas las víctimas de la tragedia, difícil de superar.