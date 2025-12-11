edición general
El PSOE se sume en la "desolación" por la presión judicial y los casos de acoso: "Se respira un clima de fin de ciclo"

"No veo luz". Es la voz de un dirigente territorial socialista que se reconoce de normal optimista pero que ahora, como muchos, no atisba asidero al que agarrarse, ni posibilidad de remontar, ni forma de bracear para alcanzar tierra firme, ni manera humana de levantar un potente cortafuegos. La acumulación de golpes, uno tras otro, con rapidez, está desbordando al partido y deprimiendo el ánimo de sus cuadros en un momento además crítico, en la apertura de un ciclo electoral extremadamente delicado y que el PP está dibujando a conciencia...

#1 miraqueereslinda *
Hasta Antonio Maestre lo tiene claro: x.com/AntonioMaestre/status/1999154569863962662

La buena noticia es que la izquierda está acabada. La mala que el PP, a pesar de todos los mantras progres, seguirá exactamente con las mismas políticas de la Agenda 2030. Seguiremos con las políticas feministas y de inclusión, aceptando y subvencionando todo tipo de inmigración ilegal, políticas verdes... todo lo que lleva años socavando nuestra economía y la paz social.

Sólo las pequeñas concesiones que tenga que ir haciendo a Vox por mantener la gobernabilidad, que serán pocas ya que PPSOE acaban votando lo mismo excepto en cuestiones de reparto de poder, irán en contra de esta Agenda 2030.
4 K 33
#2 Toponotomalasuerte
#1 xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD

Como está el patio. Leer lo de "el independiente" en este titular y tu comentario me han alegrado el viernes! Jijijijjiji
5 K 60
skaworld #8 skaworld *
#4 Dejalos, no quieren enterarse de la que nos viene encima, las elites euriopeistas tienen una agenda muy marcada y no van a parar hasta cumplir todos sus objetivos de desarrollo... cero pobreza, cero hambre, sanidad, igualdad... ¡Que mundo! Un desastre. No llega a ser porque la gente se ha dado cuenta y esta reaccionando desde las posiciones conservadoras y esta panda de zurdos nos empujarian a intentar alcanzar una utopia sin pies ni cabeza.

#2 #3 a ver si leeis un poco y despertais...
3 K 47
Yonicogiosufusil28 #3 Yonicogiosufusil28
#1 Ojo, otro de la Agenda 2030 otro ........... a babor.
7 K 92
#4 miraqueereslinda *
#3 sí, ojito. ¿Qué será eso?

commission.europa.eu/strategy-and-policy/sustainable-development-goals

No sé en qué mundo vivís algunos.
2 K 6
Anfiarao #9 Anfiarao
#4 vaya tela muchacho, qué nivel
2 K 25
#11 Quaid
#1 gobernar también es controlar la corrupción
0 K 20
manzitor #12 manzitor
#1 El problema de estos vainas, es que no saben ni lo que es la Agenda 2030.
1 K 27
#14 sorecer
#1 Lo más gracioso, es que te lo crees de verdad.
0 K 11
elsnons #6 elsnons
Toc toc, esto es menéame ?
Porque es que no me lo creo.
1 K 23
#7 Quaid
Esto se soluciona estando en la oposición, ahí no te investigan
0 K 20
xaggy #10 xaggy
#7 Esto se soluciona estando en la oposición el PP, ahí no te investigan
0 K 7
Cehona #13 Cehona
"No veo luz". Es la voz de un dirigente territorial socialista.
Page ¿Eres tú?
0 K 13
#5 dclunedo
Que no hombre que Tezanos dice que los españoles saben agradecer a este gobierno progresista y feminista todo lo que están robando gestionando y van a ganar las elecciones.... :troll:
0 K 6

