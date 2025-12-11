El PSOE se sume en la "desolación" por la presión judicial y los casos de acoso: "Se respira un clima de fin de ciclo"

"No veo luz". Es la voz de un dirigente territorial socialista que se reconoce de normal optimista pero que ahora, como muchos, no atisba asidero al que agarrarse, ni posibilidad de remontar, ni forma de bracear para alcanzar tierra firme, ni manera humana de levantar un potente cortafuegos. La acumulación de golpes, uno tras otro, con rapidez, está desbordando al partido y deprimiendo el ánimo de sus cuadros en un momento además crítico, en la apertura de un ciclo electoral extremadamente delicado y que el PP está dibujando a conciencia...
| etiquetas: presión judicial , casos de acoso , fin de ciclo
La buena noticia es que la izquierda está acabada. La mala que el PP, a pesar de todos los mantras progres, seguirá exactamente con las mismas políticas de la Agenda 2030. Seguiremos con las políticas feministas y de inclusión, aceptando y subvencionando todo tipo de inmigración ilegal, políticas verdes... todo lo que lleva años socavando nuestra economía y la paz social.
Sólo las pequeñas concesiones que tenga que ir haciendo a Vox por mantener la gobernabilidad, que serán pocas ya que PPSOE acaban votando lo mismo excepto en cuestiones de reparto de poder, irán en contra de esta Agenda 2030.
Como está el patio. Leer lo de "el independiente" en este titular y tu comentario me han alegrado el viernes! Jijijijjiji
#2 #3 a ver si leeis un poco y despertais...
commission.europa.eu/strategy-and-policy/sustainable-development-goals
No sé en qué mundo vivís algunos.
Porque es que no me lo creo.
la oposiciónel PP, ahí no te investigan
Page ¿Eres tú?
robandogestionando y van a ganar las elecciones....