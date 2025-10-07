edición general
El PSOE reconoce ante el Supremo reiterados pagos en efectivo a Cerdán como« liquidaciones de gastos»

El partido, que también admite abonos en metálico superiores a los 1.000 euros prohibidos por ley, informa de que entregó 120.000 euros en una década al exsecretario de organización

| etiquetas: psoe , pagos en efectivo , limite 1000 euros
duende #1 duende
Porque todos somos iguales, pero algunos son más iguales que otros.
Probar vosotros a pagar en efectivo más de 1.000 euros, ya veréis que risas.
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
claro claro y nosotros nos chupamos el dedo...
