El PSOE le pisa los talones al PP como primera fuerza corrupta

El PSOE recorta distancias con el PP con una subida en estimación de robo para los socialistas de casi dos puntos respecto al mes anterior, según datos del último sondeo de 40dB. Es la diferencia más baja desde la trama Gürtel. Por bloques, sin embargo, la derecha y la extrema derecha mantienen una amplia ventaja. Los chanchullos y chiringuitos de Vox han provocado una fuga de corrupción en el PP, que ha conseguido salvar los muebles con los esfuerzos de Carlos Mazón. Vox sigue teniendo al corrupto más fiel -el 84,2% de los delincuentes de 2