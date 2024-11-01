edición general
29 meneos
72 clics
Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate antes de menear

El PSOE le pisa los talones al PP como primera fuerza corrupta

El PSOE recorta distancias con el PP con una subida en estimación de robo para los socialistas de casi dos puntos respecto al mes anterior, según datos del último sondeo de 40dB. Es la diferencia más baja desde la trama Gürtel. Por bloques, sin embargo, la derecha y la extrema derecha mantienen una amplia ventaja. Los chanchullos y chiringuitos de Vox han provocado una fuga de corrupción en el PP, que ha conseguido salvar los muebles con los esfuerzos de Carlos Mazón. Vox sigue teniendo al corrupto más fiel -el 84,2% de los delincuentes de 2

| etiquetas: psoe , pp , fuerza corrupta , corrupción , vox
24 5 17 K 70 ocio
11 comentarios
24 5 17 K 70 ocio
Comentarios destacados:      
Thornton #1 Thornton
#0 Solo subcriptores :-(
4 K 76
#10 doppel
#1 y probablemente escrito por una IA
0 K 20
SegarroAmego #5 SegarroAmego
Jajajaja tumbada xD xD

Meneame es un puto chiste
4 K 46
#6 Leon_Bocanegra
#5 pero si solo se puede leer el titular. Y tienes a los de tu cuerda votando positivo. Hasta alcama ha votado positivo una noticia que no se puede leer.
Está la derecha para hablar de que un chiste y que no lo es
4 K 45
Macadam #8 Macadam *
#4 #5 Josmíos, entrad e intentad leer el artículo

#6 Lo de leer, a ciertos personajes, no se les da nada bien xD  media
1 K 17
#4 vGeeSiz
El mundo today, todos son risas hasta que dicen algo "de los nuestros" entonces hay que hundir esto como sea y ya tienen menos gracia...
2 K 26
#2 tierramar
Sólo el titulo merece la pena. Que alguien cuelgue más párrafos, por favor; nos hacen mucha falta las risas
0 K 18
DrEvil #3 DrEvil
Qué malvados, mira que decir que pisa los talones cuando en realidad van de la manita...
1 K 18
#11 Leon_Bocanegra
La derechusma está tan acostumbrada al "humor" de los meconios (y no se si habrá más humor de derechas) que ven a elmundotoday criticando al PSOE y se creen que elmundotoday se ha vuelto de derechas.
0 K 9
Andreham #7 Andreham
Alguien la ha subido antes de tiempo pero las risas no las quita nadie.
0 K 8
Quel #9 Quel
¡Mundotudai se ha vuelto facha de extrema derecha!
:ffu:
0 K 6

menéame