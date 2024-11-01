edición general
El PSOE investiga dos denuncias por acoso sexual y laboral contra el número dos del partido en la provincia de Valencia

El PSOE está investigado una nueva denuncia por acoso sexual contra uno de sus cargos públicos, en este caso, contra Toni González, alcalde de Almussafes, vicesecretario del PSPV-PSOE de la provincia de Valencia y miembro de la ejecutiva autonómica. La denuncia la ha presentado una mujer que se ha identificado con nombre y apellidos y que también ha presentado una segunda denuncia por acoso laboral, por la que también se ha abierto una investigación por parte de Ferraz. González fue uno de los hombres fuertes del exministro de Fomento ahora en

angelitoMagno
Bueno, pues con todo lo que está saliendo, yo iría descartando elecciones anticipadas en 2026, por lo menos hasta después de verano.

Hay que dejar que todo esto se enfríe, es algo que hace mucho daño al votante del PSOE.

Battlestar
#4 No creo que afecte al votante del PSOE. Porque aún dejando de un lado a los sectarios, el votante medio del PSOE sabe que la alternativa es en términos generales mucho peor por lo que no peligra su voto.

Esto hace mucho daño en todo caso en el grupo de los "indecisos" el grupo nada desdeñable que determina la balanza la mayor parte del tiempo, los que igual te votan PP que PSOE depende como sople el mundo, que no ven el mundo en derechas e izquierdas y aunque en los sitios donde se comenta política como menéame no se les vea a menudo, en realidad son muchos.

angelitoMagno
#8 Puede ser. También puede ser que mueva a votantes del PSOE hacía la abstención; o hacía Sumar/Podemos.

BlackDog
#8 Pues hace unos días se estaba diciendo que el PSOE estaba perdiendo el apoyo de muchas mujeres precisamente por este tipo de casos y por la inseguridad, y algunas se han movido a PP e incluso a VOX

Borgiano
Pinta a caso aislado. Circulen, por favor.

obmultimedia
#1 "El que pueda hacer, que haga".

Donal_Trom
¿Y la noticia es?

Pertinax
#2 El ictus que le va a dar a Irene.

mcfgdbbn3
#3: Pues no, es lo que tiene que pasar, que la gente entienda que no puedes acosar.

JuanCarVen
#3 Por lo que pasa en el PSOE, lo dudo.
menéame

menéame