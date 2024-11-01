El PSOE investiga dos denuncias por acoso sexual y laboral contra el número dos del partido en la provincia de Valencia

El PSOE está investigado una nueva denuncia por acoso sexual contra uno de sus cargos públicos, en este caso, contra Toni González, alcalde de Almussafes, vicesecretario del PSPV-PSOE de la provincia de Valencia y miembro de la ejecutiva autonómica. La denuncia la ha presentado una mujer que se ha identificado con nombre y apellidos y que también ha presentado una segunda denuncia por acoso laboral, por la que también se ha abierto una investigación por parte de Ferraz. González fue uno de los hombres fuertes del exministro de Fomento ahora en
| etiquetas: el pspsoe , denuncias , acoso sexual , acoso laboral
Hay que dejar que todo esto se enfríe, es algo que hace mucho daño al votante del PSOE.
Esto hace mucho daño en todo caso en el grupo de los "indecisos" el grupo nada desdeñable que determina la balanza la mayor parte del tiempo, los que igual te votan PP que PSOE depende como sople el mundo, que no ven el mundo en derechas e izquierdas y aunque en los sitios donde se comenta política como menéame no se les vea a menudo, en realidad son muchos.