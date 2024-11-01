edición general
El PSOE guarda silencio ante el caso de acoso sexual del alcalde de Belalcázar

Este viernes, ABC destapaba los mensajes que el alcalde socialista del municipio cordobés de Belalcázar enviaba a una subordinada cuando trabajaba en el Ayuntamiento de la localidad. «Te tengo muchas ganas», «¿Me dejas que te lo coma para ver si se me empina?» o «estoy solito en el ayunta», son algunas de las frases que enviaba Francisco Luis Fernández Rodríguez, del PSOE.

#7 Borgiano
Pinta a caso aislado. Circulen, por favor.
BlackDog #9 BlackDog
Soy feminista porque soy socialista.

Abalos putero mayor del reino dixit
#1 VFR
Sánchez adelantará el fin de año, a ver si se le acaba este annus horribilis
infestissumam #2 infestissumam
#1 Lo dudo, solo queda huida hacia adelante.  media
#3 VFR
#2 no has leído lo que he escrito
infestissumam #4 infestissumam
#3 Disculpa, tienes razón, lo interpreté mal.
camvalf #5 camvalf
#1 #2 ¿Y porque Sánchez es responsable de esto?
En ningún momento se indica que la destinataria del los mensajes no participara voluntariamente. Insisto por lo que pone el articulo.
infestissumam #8 infestissumam
#5 #6 Lo siento., yo no tengo respuestas, solo envío la noticia.
Andreham #6 Andreham
Hostia. ¿El ABC ha hecho una filtración? ¿Se sabe quién es la fuente? Es MUY IMPORTANTE saberlo.

A ver si condenan a todo el entorno del presidente del ABC.
