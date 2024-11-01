El PSOE guarda silencio ante el caso de acoso sexual del alcalde de Belalcázar

Este viernes, ABC destapaba los mensajes que el alcalde socialista del municipio cordobés de Belalcázar enviaba a una subordinada cuando trabajaba en el Ayuntamiento de la localidad. «Te tengo muchas ganas», «¿Me dejas que te lo coma para ver si se me empina?» o «estoy solito en el ayunta», son algunas de las frases que enviaba Francisco Luis Fernández Rodríguez, del PSOE.