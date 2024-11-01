El PSOE guarda silencio ante el caso de acoso sexual del alcalde de Belalcázar

Este viernes, ABC destapaba los mensajes que el alcalde socialista del municipio cordobés de Belalcázar enviaba a una subordinada cuando trabajaba en el Ayuntamiento de la localidad. «Te tengo muchas ganas», «¿Me dejas que te lo coma para ver si se me empina?» o «estoy solito en el ayunta», son algunas de las frases que enviaba Francisco Luis Fernández Rodríguez, del PSOE.
Abalos putero mayor del reino dixit
En ningún momento se indica que la destinataria del los mensajes no participara voluntariamente. Insisto por lo que pone el articulo.
A ver si condenan a todo el entorno del presidente del ABC.