El PSOE pide retirar la campaña de Carnaval para prevenir las infecciones de transmisión sexual “Haz lo que te salga del pito” por su enfoque “falocéntrico”  

La secretaria de Igualdad del PSOE Canarias, Betsaida González, ha solicitado hoy la retirada de la campaña institucional puesta en marcha por el Gobierno de Canarias para prevenir las infecciones de transmisión sexual y los embarazos no deseados, con motivo de las fiestas del carnaval, bajo el lema “Haz lo que te salga del pito… pero si ‘suena’, usa el condón”, al considerar que “elimina el consentimiento expreso del centro de las relaciones sexuales” y proyecta “un enfoque claramente falocéntrico”, dirigida solo a la población masculina.