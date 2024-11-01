edición general
5 meneos
26 clics

El PSOE pide retirar la campaña de Carnaval para prevenir las infecciones de transmisión sexual “Haz lo que te salga del pito” por su enfoque “falocéntrico”  

La secretaria de Igualdad del PSOE Canarias, Betsaida González, ha solicitado hoy la retirada de la campaña institucional puesta en marcha por el Gobierno de Canarias para prevenir las infecciones de transmisión sexual y los embarazos no deseados, con motivo de las fiestas del carnaval, bajo el lema “Haz lo que te salga del pito… pero si ‘suena’, usa el condón”, al considerar que “elimina el consentimiento expreso del centro de las relaciones sexuales” y proyecta “un enfoque claramente falocéntrico”, dirigida solo a la población masculina.

| etiquetas: psoe , canarias , pito , falocéntrico , carnaval , condón
4 1 1 K 45 actualidad
9 comentarios
4 1 1 K 45 actualidad
hakcer_dislexico #2 hakcer_dislexico
Claro, porque una campaña para usar condones no debe ser falocentrica, porque los condones no se ponen en el falo, se ponen en la nariz.

Esta tia es gilipollas.
5 K 42
#7 Febrero2027 *
#2 Hoy en día votar a la PSOE te convierte en idiota profundo
0 K 6
Atusateelpelo #3 Atusateelpelo
Problemas del 1º mundo.

Si la campaña fuese "haz lo que te salga del coño" la queja seria que el enfoque era coñocentrico.
1 K 33
estemenda #4 estemenda
#3 De ahí la importancia de utilizar sustantivos neutros como "Haz lo que te salga del ñacle" :troll:
0 K 11
#6 Aitr
#3 En ese caso no habría queja y lo sabes de sobra. A veces pienso que es la derecha la que infiltra a esta gente para que reivindicaciónes justas se diluyan en tonterías y que todo acabe en el mismo saco. Luego veo que hay gente así de verdad
1 K 9
Torrezzno #9 Torrezzno
El Opusoe
0 K 20
Postmeteo #1 Postmeteo
Puritanismo de izquierda. Esta petición de retirada va a contentar a 4 ruidosos por cada 100 a los que le parezca repipi
0 K 7
#5 Godoferoz
Lo mas gracioso es que hace unos dias fue una asociación cristiana la que pidio la retirada de la campaña...el psoe no podia dejar pasar la ocasion de ser mas puritano que los meapilas
0 K 6
vilgeits #8 vilgeits
Lo mejor seria "haz lo que te salga del pito, coño"
0 K 6

menéame