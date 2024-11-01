edición general
El PSOE anota un cuarto caso de presunto acoso sexual, ahora contra Javier Izquierdo, de la dirección federal

El me too del PSOE no ha hecho más que empezar. Tras las denuncias contra Francisco Salazar, el secretario general del Torremolinos y el presidente de la Diputación de Lugo, un nuevo escrito registrado en el canal antiacoso de Ferraz apunta ahora a Javier Izquierdo, secretario de Estudios y Programas de la Ejecutiva Federal. Ferraz impone el cerrojazo informativo ante un nuevo presunto caso de acoso sexual [...]

crackity_jones #5 crackity_jones
#2 Sí, se va a presentar el Perro en solitario :troll:
valandildeandunie #8 valandildeandunie
#5 Nadie piensa en que hay una opción en que se nos puede quedar un Cuerpo que no lo vamos a ver venir :troll:
Torrezzno #9 Torrezzno *
#5 "no sabia nada" será su eslogan de campaña xD
#18 Scutarius
#9 lo cierto es que, en cuanto saben algo, ruedan cabezas. Está bien que rueden, y no pasa en todas partes.
valandildeandunie #1 valandildeandunie *
Quitar morralla acosadora siempre está bien. Eso es así.

Que la superioridad moral no se hace sola, hay que hacerla.
frankiegth #2 frankiegth *
#1. A este ritmo en dos años el PSOE va a llegar a las elecciones generales con el partido político más limpio de la democracia española. Y todo gracias a Pedro Sánchez. Un Pedro Sánchez, que contra toda la cúpula de su partido y contra todo pronóstico, lidera la mejor versión conocida del PSOE hasta la fecha.
borteixo #15 borteixo
#2 Imposible saber si tu comentario es en broma o no.
#19 encurtido
#2 Suena a The Purge VI: The Perro's elections.
Barney_77 #4 Barney_77
#1 Les han forzado a hacer esa limpieza cuando ha salido a la luz pública. No vengas con superioridad moral porque la estaban tapando.
valandildeandunie #6 valandildeandunie
#4 La noticia dice, literalmente, que ha sido gracias a una denuncia realizada por el canal interno del partido y que se ha ido sin decir ni mu.

No tenemos culpa de que no sepas leer, en serio.
Barney_77 #7 Barney_77 *
#6 Si no hubieran salido la de los anteriores seguiría en el limbo, o borrada o fallo informático.
#16 Patroclo32
#1 conforme se van sabiendo cosas se va entendiendo mejor de donde os viene a todos los empleados del partido la obsesión de defender constantemente a violadores y acosadores

La superioridad moral es la que tenemos las personas normales respecto a vosotros.
Meneador_Compulsivo #13 Meneador_Compulsivo *
Son muchas noticias, deberían dejar algo para navidad y reyes.
Doisneau #12 Doisneau
Joder, vaya panda de gañanes
Battlestar #14 Battlestar
Para esto lo de la presunción de inocencia, exigir pruebas etc etc ya...
kinz000 #17 kinz000
Esto de que todos los del PSOE de repente sean unos salidos empieza a oler a chamusquina un poquito
humono #11 humono
Para esos que dicen que en ese diario no se denuncian ni se hablan cosas del PSOE... lo que está mal está mal, sea quien sea.

Lo he leído tantas veces que ahora es como un "tapabocas", a ver dónde se meten ahora o sus excusas. De nuevo si está mal está mal sea quien sea.
