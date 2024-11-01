El PSOE anota un cuarto caso de presunto acoso sexual, ahora contra Javier Izquierdo, de la dirección federal

El me too del PSOE no ha hecho más que empezar. Tras las denuncias contra Francisco Salazar, el secretario general del Torremolinos y el presidente de la Diputación de Lugo, un nuevo escrito registrado en el canal antiacoso de Ferraz apunta ahora a Javier Izquierdo, secretario de Estudios y Programas de la Ejecutiva Federal. Ferraz impone el cerrojazo informativo ante un nuevo presunto caso de acoso sexual [...]
| etiquetas: psoe , acoso sexual , javier izquierdo , direccion federal , cuarto
Que la superioridad moral no se hace sola, hay que hacerla.
No tenemos culpa de que no sepas leer, en serio.
La superioridad moral es la que tenemos las personas normales respecto a vosotros.
Lo he leído tantas veces que ahora es como un "tapabocas", a ver dónde se meten ahora o sus excusas. De nuevo si está mal está mal sea quien sea.