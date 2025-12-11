edición general
Dimite Javier Izquierdo, miembro de la Ejecutiva del PSOE, en medio de la crisis abierta por las denuncias de comportamientos machistas

En un mensaje en redes, el dirigente ha confirmado su dimisión sin concretar los motivos que le han llevado a tomarla.

#1 Quaid *
la única manera de acabar con el machismo es acabar con los hombres. Anónimo.
ChatGPT #2 ChatGPT
#1 hay mujeres machistas…
#4 Quaid
#2 y mujeres florero.
ChatGPT #5 ChatGPT
#4 y eso qué tiene que ver?
Ludovicio #3 Ludovicio
#1 ¿Y esa chorrada que pretende significar?
