Dimite Javier Izquierdo, miembro de la Ejecutiva del PSOE, en medio de la crisis abierta por las denuncias de comportamientos machistas
En un mensaje en redes, el dirigente ha confirmado su dimisión sin concretar los motivos que le han llevado a tomarla.
|
etiquetas
:
dimisión
,
javier
,
izquierdo
,
comportamiento
,
machista
,
psoe
5 comentarios
compartir
#1
Quaid
*
la única manera de acabar con el machismo es acabar con los hombres. Anónimo.
0
K
20
#2
ChatGPT
#1
hay mujeres machistas…
1
K
29
#4
Quaid
#2
y mujeres florero.
0
K
20
#5
ChatGPT
#4
y eso qué tiene que ver?
0
K
11
#3
Ludovicio
#1
¿Y esa chorrada que pretende significar?
0
K
12
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
