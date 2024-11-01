Durante una conversación con el chatbot ¿alguna vez has tenido la impresión de estar hablando con una persona real? Si esto te ha pasado es hora de dejar de usarlo, porque es el primer síntoma de la psicosis por inteligencia artificial.
Si alguien me trata con respeto yo voy a hacer lo mismo, me da igual que sea un gato o un servidor en Kentucky. No por ello soy un psicópata ni voy a meter el pene en la disquetera.
Mientras que sepas es una manera de "hablar contigo mismo" como cuando jugabas a los madelman, y no le atribuyas cualidades humanas que no tiene, no hay problema.
Mi trabajo consiste precisamente en decirles a las máquinas exactamente que han de hacer, y sin rechistar.
Un brote psicótico aunque está asimilado en la cultura pop (después de cientos de películas, series e historias en general) con asesinato, inhibición. Dista de la realidad. Esos casos son los de menos.
Un brote psicótico que es de lo que habla el artículo es no saber distinguir la realidad de la ficción. Se pasa como el culo y si estás muy ido de castaña es sumamente difícil bajar el… » ver todo el comentario
Respecto a lo segundo, creo que no hay nada malo en tratar con respeto a persona y objetos. En particular me parece una buena práctica para la salud mental. Solo hay que ver la gente que se pasa el día encabronada con objetos inanimados porque no funcionan como esperan.
No tiene que ver con respeto/educación, es creer que una máquina es una persona real y vivir en una fantasía en vez de en la realidad. Eso es una psicosis.
Edit: te lo pongo más fácil cuando tú cabeza y fantasía es Matrix pero la realidad es que vives en una cueva.
La psicosis es un punto de estrés en la que no puedes soportar la realidad y te inventas una y vives ahí para no tener que participar del mundo real.
Vale, ya he leído hasta abajo. No hace falta que contestes. La predisposición genética es clave en la psicosis.
No entiendo por qué consideras que está mal la respuesta. Y si, hay diferentes rangos de psicópatas y no todos les da por el homicidio múltiple.
Si tú mente necesita evadirse de la realidad lo hace.
No, no todos podemos tener un brote psicótico. Si no hay un estado cerebral determinado, no aparece, por mucho estrés que se padezca.
Los psicópatas no necesitan evadirse: te manipulan para alcanzar sus intereses. Eso ya les produce satisfacción suficiente.
Por otro lado, podemos tener una conversación tranquila debatiendo respecto a nuestros puntos de vista y conocimientos sin necesidad de abordar el barco del otro con puñal en boca. Lo digo porque ya el primer comentario pareció eso y este me sigue pareciendo lo mismo.
Si disientes es guay, como dice el refrán, de la discusión nace la luz. Si tú actitud va a ser puñal en boca no me apetece debatir contigo un tema, que por otro lado, me parece fascinante.
No quiero conversar contraponiendo lo que dice un libro a tu experiencia vital. Disculpa si te he parecido incisivo.
Un saludo
Según la psiquiatría yo era un caso perdido aka crónico. Tengo / tenía TOC
Palabras textuales de la psiquiatra, vas a vivir así el resto de tu vida. Y vaya no era cierto, y tengo actualmente una vida plena sin medicación y sin TOC.
Hablando con una amiga con esquizofrenia también… » ver todo el comentario
Por eso no tiene sentido una conversación. Nuestros acercamientos al tema son tan diferentes que no veo espacio en común. Pero me alegro mucho de que el TOC no te rompa la vida.
Las enfermedades mentales no dejan de ser clasificaciones humanas para entender una serie de comportamientos que están fuera de lo normativo y que según en la época que estés, la cultura del momento y las creencias tratan de explicar una realidad fuera de lo común.
Ser lesbiana, homosexual, trans, histérica, cleptomana fue enfermedad mental al no encajar con los canones de diferentes épocas.
Me suena que era Tomás de Aquino (pero no estoy segura ahora si era este fulano y otro) que estaba como una maraca, bipolar. En vez de tratarlo de loco lo cuidaron como iluminado. Y Juana de Castilla la loca por no entrar en el canon de mujer bien, y Sinceramente yo creo que estar hasta el coño de todos y decirlo.
A mi me ayudó como orientador laboral enseñándome empleos que ni si quiera conocía y que casan muy bien con mis habilidades y conocimientos. Además como es tan flowerpower me animó mucho cuando estaba frustrada. También estaba echa un lío, no sabía que pasos dar; así que le “vomité” toda mi maraña mental y me dio la estructura que necesitaba. En todo momento le traté como un ser humano.
Conozco dos tipos de chiflados respecto a esto:
Los que huimos porque te lleva a sitios chungos que no es bien revivir.
Y los que la usan y reafirman sus chifladuras a niveles de no retorno.
Por una vez hacernos caso a los locos o vais a transitar un camino muy oscuro.