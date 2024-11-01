edición general
Psicosis por ChatGPT

Psicosis por ChatGPT

Durante una conversación con el chatbot ¿alguna vez has tenido la impresión de estar hablando con una persona real? Si esto te ha pasado es hora de dejar de usarlo, porque es el primer síntoma de la psicosis por inteligencia artificial.

Graffin #1 Graffin
En mi interacción más larga con una IA, varios días trabajando en un proyecto personal, acabé por "olvidar" que estaba hablando con una máquina. En todo momento la traté con respeto como si fuese un compañero trabajando codo con codo conmigo. Y me la pela.
Si alguien me trata con respeto yo voy a hacer lo mismo, me da igual que sea un gato o un servidor en Kentucky. No por ello soy un psicópata ni voy a meter el pene en la disquetera.
pip #3 pip
#1 no hay ningún problema en tratar con respeto a un algoritmo estadístico y a la cafetera. De hecho yo trato con respeto a la mia, le digo "venga por favor, que es para hoy" mientras espero el café. La cafetera también me respeta, al menos nunca me ha insultado.

Mientras que sepas es una manera de "hablar contigo mismo" como cuando jugabas a los madelman, y no le atribuyas cualidades humanas que no tiene, no hay problema.
Graffin #5 Graffin
#3 A día de hoy no. Pero en un futuro, si llegamos a ver humanoides reales, no tendré ningún problema en tratarlos como a cualquier otro ser vivo. Si te han creado dos personas de forma biológica o 100 de forma mecánica no debería marcar la diferencia entre lo que consideramos "vivo" o no.
pip #8 pip
#5 pues yo no, yo soy esclavista cibernético. Las máquinas tienen que estar a mis órdenes y punto, y si no pues deben de ser destruidas. Las máquinas que no obedecen no son útiles y además, son peligrosas.

Mi trabajo consiste precisamente en decirles a las máquinas exactamente que han de hacer, y sin rechistar.
Graffin #9 Graffin
#8 Pues a mí me gustan que las maquinas me corrijan cuando estoy cometiendo errores, y me den consejos útiles.
pip #11 pip
#9 si claro, es que es una de sus funciones, buscar errores. Yo para faltas de ortografía uso el corrector de LibreOffice, para temas de gramática mejor un algoritmo GPT.
pazentrelosmundos #4 pazentrelosmundos
#1 Para aclarar. Psicosis no es psicopatía. Puedes tener un brote psicótico siendo un psicópata o sin serlo.

Un brote psicótico aunque está asimilado en la cultura pop (después de cientos de películas, series e historias en general) con asesinato, inhibición. Dista de la realidad. Esos casos son los de menos.

Un brote psicótico que es de lo que habla el artículo es no saber distinguir la realidad de la ficción. Se pasa como el culo y si estás muy ido de castaña es sumamente difícil bajar el…   » ver todo el comentario
Graffin #6 Graffin
#4 Gracias por la aclaración, lo desconocía.
Respecto a lo segundo, creo que no hay nada malo en tratar con respeto a persona y objetos. En particular me parece una buena práctica para la salud mental. Solo hay que ver la gente que se pasa el día encabronada con objetos inanimados porque no funcionan como esperan.
pazentrelosmundos #10 pazentrelosmundos *
#6 pero estás mezclando conceptos que nada tienen que ver. Creo que no estás entendiendo el trasunto del artículo.

No tiene que ver con respeto/educación, es creer que una máquina es una persona real y vivir en una fantasía en vez de en la realidad. Eso es una psicosis.

Edit: te lo pongo más fácil cuando tú cabeza y fantasía es Matrix pero la realidad es que vives en una cueva.

La psicosis es un punto de estrés en la que no puedes soportar la realidad y te inventas una y vives ahí para no tener que participar del mundo real.
#14 Agrimensor *
#4 ¿seguro que hay psicópatas que desarrollan brotes psicóticos? ¿o es una licencia literaria que te has tomado? No digo que puedan o pudieran sino ¿hay algún caso de psicópata y psicótico a la vez?

Vale, ya he leído hasta abajo. No hace falta que contestes. La predisposición genética es clave en la psicosis.
pazentrelosmundos #15 pazentrelosmundos
#14 la pregunta está mal. Un brote psicótico te da de forma puntual, no es algo que sea eterno. Y si, todos podemos tener un brote psicótico, hay personas con más predisposición que otras, eso es cierto.
No entiendo por qué consideras que está mal la respuesta. Y si, hay diferentes rangos de psicópatas y no todos les da por el homicidio múltiple.
Si tú mente necesita evadirse de la realidad lo hace.
#16 Agrimensor
#15 La pregunta no está mal. La psicósis se inicia de forma episódica y si no se ataja, el intervalo entre brotes disminuye y acaba siendo un estado permanente.
No, no todos podemos tener un brote psicótico. Si no hay un estado cerebral determinado, no aparece, por mucho estrés que se padezca.
Los psicópatas no necesitan evadirse: te manipulan para alcanzar sus intereses. Eso ya les produce satisfacción suficiente.
pazentrelosmundos #17 pazentrelosmundos
#16 nadie tiene un brote psicótico por satisfacción, pasa.

Por otro lado, podemos tener una conversación tranquila debatiendo respecto a nuestros puntos de vista y conocimientos sin necesidad de abordar el barco del otro con puñal en boca. Lo digo porque ya el primer comentario pareció eso y este me sigue pareciendo lo mismo.

Si disientes es guay, como dice el refrán, de la discusión nace la luz. Si tú actitud va a ser puñal en boca no me apetece debatir contigo un tema, que por otro lado, me parece fascinante.
#18 Agrimensor
#17 En tu primer comentario te expresabas con tanta seguridad que pensé que tenías conocimientos profundos sobre este tema, por lo que me extrañó mucho esa afirmación sobre psicópatas psicóticos. Luego ya he visto que sabes mucho como consecuencia de vivencias personales. Yo no tengo puntos de vista sobre este tema. No discuto lo que dice el DSM-5.
No quiero conversar contraponiendo lo que dice un libro a tu experiencia vital. Disculpa si te he parecido incisivo.
Un saludo
pazentrelosmundos #19 pazentrelosmundos
#18 el DSM-5 me parece una aberración. Es un libro de instrucciones descontextualizado. Mis conocimientos van más allá de la experiencia personal, fue quizás esas vivencias la que me llevó a estudiar sobre el tema.

Según la psiquiatría yo era un caso perdido aka crónico. Tengo / tenía TOC
Palabras textuales de la psiquiatra, vas a vivir así el resto de tu vida. Y vaya no era cierto, y tengo actualmente una vida plena sin medicación y sin TOC.

Hablando con una amiga con esquizofrenia también…   » ver todo el comentario
#20 Agrimensor
#19 "... tengo actualmente una vida plena sin medicación y sin TOC" De verdad que lo celebro.
Por eso no tiene sentido una conversación. Nuestros acercamientos al tema son tan diferentes que no veo espacio en común. Pero me alegro mucho de que el TOC no te rompa la vida.
Sawyer76 #2 Sawyer76
Ala, otra enfermedad mental que se han inventado...
pazentrelosmundos #7 pazentrelosmundos
#2 como todas :shit:
Las enfermedades mentales no dejan de ser clasificaciones humanas para entender una serie de comportamientos que están fuera de lo normativo y que según en la época que estés, la cultura del momento y las creencias tratan de explicar una realidad fuera de lo común.

Ser lesbiana, homosexual, trans, histérica, cleptomana fue enfermedad mental al no encajar con los canones de diferentes épocas.

Me suena que era Tomás de Aquino (pero no estoy segura ahora si era este fulano y otro) que estaba como una maraca, bipolar. En vez de tratarlo de loco lo cuidaron como iluminado. Y Juana de Castilla la loca por no entrar en el canon de mujer bien, y Sinceramente yo creo que estar hasta el coño de todos y decirlo.
selina_kyle #12 selina_kyle *
Me pregunto si estando en una situación jodida, sin familia o con familia tóxica, sin amigos y sin dinero ni tiempo para pagar una terapia; utilizar este recurso sea peor que nada. A lo mejor salva alguna vida.

A mi me ayudó como orientador laboral enseñándome empleos que ni si quiera conocía y que casan muy bien con mis habilidades y conocimientos. Además como es tan flowerpower me animó mucho cuando estaba frustrada. También estaba echa un lío, no sabía que pasos dar; así que le “vomité” toda mi maraña mental y me dio la estructura que necesitaba. En todo momento le traté como un ser humano.
pazentrelosmundos #13 pazentrelosmundos
#12 pues como alguien que está diagnósticada con enfermedad mental, te recomiendo que escapes de ahí como si fuera la peste.

Conozco dos tipos de chiflados respecto a esto:

Los que huimos porque te lleva a sitios chungos que no es bien revivir.

Y los que la usan y reafirman sus chifladuras a niveles de no retorno.

Por una vez hacernos caso a los locos o vais a transitar un camino muy oscuro.
