La provincia de Cuenca acogerá un proyecto piloto para la comercialización de la carne de conejo silvestre

La provincia de Cuenca acogerá un proyecto piloto para la comercialización de la carne de conejo silvestre

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a impulsar junto a la Asociación Interprofesional de la Carne de Caza Silvestre (ASICCAZA) la comercialización de la carne de conejo silvestre. Será a través de un proyecto piloto que se desarrollará en la provincia de Cuenca, en la comarca de Las Pedroñeras.

comentarios
Froku #1 Froku
Esto, entre otras cosas, es un experimento social para ver cuánto tardan en aparecer chistes sexuales en los comentarios.
MoñecoTeDrapo #2 MoñecoTeDrapo
Silvestre era el gato, el conejo era Bugs :-D
#3 El_dinero_no_es_de_nadie
Soy más de conejo urbano que es menos peludo
GeneWilder #8 GeneWilder
#3 De la campaña: “Si quieres comer conejo, hoy me dejo”.  media
NPCMeneaMePersigue #4 NPCMeneaMePersigue
En valencia llevamos haciendo la paella así más de 1 siglo eh
devilinside #6 devilinside
#4 Sí. con cualquier cosa que podáis recoger del suelo o abatir de una pedrada :troll:
Froku #7 Froku *
#4 ¿Y con ratas, no? Ahora en serio. En Castilla claro que se lleva comiendo conejo sivestre desde hace siglos también, pero este es un proyecto para su comercialización reglada y regulada.
Asimismov #9 Asimismov
Espero que la caza no sea con perdigones de plomo para evitar intoxicaciones.
uyquefrio #5 uyquefrio
“una medida que nos permite no sólo ejercer un control poblacional, sino que facilita también el aprovechamiento económico dentro del sector cinegético con la carne de conejo”

Hay que tenerlos bien gordos... Primero asesinan sistémicamente a todos los mesodepredadores y una vez alterado el equilibrio natural de los ecosistemas ya tienen la excusa perfecta para seguir con otros niveles de la cadena trófica.
