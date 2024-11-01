La provincia de Cuenca acogerá un proyecto piloto para la comercialización de la carne de conejo silvestre

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a impulsar junto a la Asociación Interprofesional de la Carne de Caza Silvestre (ASICCAZA) la comercialización de la carne de conejo silvestre. Será a través de un proyecto piloto que se desarrollará en la provincia de Cuenca, en la comarca de Las Pedroñeras.
Hay que tenerlos bien gordos... Primero asesinan sistémicamente a todos los mesodepredadores y una vez alterado el equilibrio natural de los ecosistemas ya tienen la excusa perfecta para seguir con otros niveles de la cadena trófica.