Proton Mail y el FBI: los limites reales de la privacidad

La empresa entregó datos de pago e información de cuenta de un usuario anónimo vinculado al movimiento Stop Cop City en Atlanta, lo que permitió al FBI desenmascararle. Proton Mail no entregó el contenido de los correos electrónicos —que permanece protegido por cifrado de extremo a extremo—, sino algo igualmente revelador: direcciones IP y datos de pago asociados a la cuenta del usuario. Un precedente relevante: en 2021, Proton Mail entregó la dirección IP de un activista climático francés, lo que derivó en su detención. No es un caso aislado.