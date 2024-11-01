edición general
Proton Mail y el FBI: los limites reales de la privacidad

La empresa entregó datos de pago e información de cuenta de un usuario anónimo vinculado al movimiento Stop Cop City en Atlanta, lo que permitió al FBI desenmascararle. Proton Mail no entregó el contenido de los correos electrónicos —que permanece protegido por cifrado de extremo a extremo—, sino algo igualmente revelador: direcciones IP y datos de pago asociados a la cuenta del usuario. Un precedente relevante: en 2021, Proton Mail entregó la dirección IP de un activista climático francés, lo que derivó en su detención. No es un caso aislado.

cocolisto #4 cocolisto
No hay casos aislados. Hay un primer caso y después los siguientes.
#3 eugeniodl
A cualquier cosa llaman anonimato. Qué les den.
#1 usuarioeliminado *
Hace años que Proton se ha llenado de bloatware y de pantallas y pantallas inservibles para configurar los servicios. Una pena pero poco tiene que ver con lo que fue en su inicio.
Edito: lo único bueno que le queda son los aliases temporales.
#2 Cualicuatrototem
Algo sensacionalista:
- no entregó el contenido de los correos electrónicos —que permanece protegido por cifrado de extremo a extremo—, sino algo igualmente revelador: direcciones IP y datos de pago asociados a la cuenta del usuario.
- el Departamento de Justicia de EE.UU. presenta una solicitud válida, las autoridades suizas la revisan y, si la consideran procedente bajo la ley local, la remiten a Proton Mail, que está obligado a cumplirla.

No hizo nada que no avisará que…   » ver todo el comentario
